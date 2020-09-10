AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına sert bir dille tepki gösterdi.

"Macron 'sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan’la' demiş. Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur" diyen AKP'li Çelik, "Bizim sizin gibi sömürgeci kafalarla sorunumuz var Bay Macron. Acı çektirdiğiniz haklarla ve sömürmek istediğiniz halklarla insani ve kardeşlik bağımız var. O yüzden sizinle karşı karşıyayız. Tehdit dili kullandığınız ülke Türkiye’dir. Türkiye size en uygun cevapları verecektir" dedi.

Çelik'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Macron 'sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan’la' demiş. Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur.

Bizim sizin gibi sömürgeci kafalarla sorunumuz var Bay Macron. Acı çektirdiğiniz haklarla ve sömürmek istediğiniz halklarla insani ve kardeşlik bağımız var. O yüzden sizinle karşı karşıyayız. Tehdit dili kullandığınız ülke Türkiye’dir. Türkiye size en uygun cevapları verecektir.

Siz Bay Macron burayı kolayca kandırabileceğiniz kabile devletleri ile karıştırmayın. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı ile halkını ayırmaya kimsenin gücü yetmez. 'Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı' diyerek oynadığınız oyunu defalarca Afrika’da oynadığınızı biliyoruz.

Fransa gibi bir devleti bugünkü başarısız duruma düşüren Macron’dur. Macron Fransa’yı yönetme beceriksizliğini dış politika saldırganlığı ile örtbas etmeye çalışıyor. Macron, Hafter’in toplu mezarlarından sorumludur."