Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye konusunda net ve ortak bir tutum sergilemeliyiz

T24 Dış Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de daha net ve ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Corsica'da bir basın toplantısı düzenleyen Macron, gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak istediklerini, ancak Türkiye'nin bazı bölgelerdeki "niyeti" konusunda açık olması gerektiğini dile getirdi.

Fransız lider, "Biz Avrupalılar olarak Erdoğan'ın Türkiyesi'ne karşı güçlü olmalıyız" diye konuştu.

Macron, Midilli adasındaki Moria sığınmacı kampında çıkan yangınla ilgili olarak Yunanistan'a desteklerini göstermek için Almanya ile "koordineli bir hamle" üzerinde çalıştıklarını ifade etti.