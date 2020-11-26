AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akıncı Üssü Davası yorumu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Akıncı Üssü Davası'nda çıkan karar hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Çelik, "İhanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi" dedi.

Çelik'in yaptığı açıklama şöyle:



"15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü merkez olarak kullanan teröristler hakettikleri cezayı aldı.

TBMM’ye, Cumhurbaşkanlığı’na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi.

Darbeci teröristler milli iradeyi ortadan kaldırmak ve egemenlik haklarımızı başka odaklara devretmek için tarihin en ağır ihanetlerinden birine giriştiler. Milletimiz kanıyla ve canıyla bu darbeci terörü durdurdu. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile tüm Türkiye darbeye direndi.

Darbe girişiminin durdurulmasından sonra bu ihanet şebekesinin hukuk önünde hesap verme süreci başladı. Bu sinsi ve tehlikeli terör örgütü her türlü yabancı odağın emrine girmeye hazır, tamamen Türkiye düşmanı sapık bir anlayışa sahip.

Türkiye düşmanı bu yapı, insanlık düşmanı ideolojisini son derece sinsi yöntemlerle yaymaya çalışıyor. Kendini başka yüzlerin arkasına saklamayı biliyor. Çeşitli ülkelerde Türkiye’ye zarar vermek için her türlü ihaneti örgütlemeye devam ediyor."

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