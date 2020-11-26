Akıncı Üssü davasında karar açıklandı; sanıklara ceza yağdı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak gerekçesiyle açılan 365'i tutuklu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasında karar açıklandı. Darbeyi yöneten askerler Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Ahmet Tosun, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mustafa Azimetli, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz aynı suçlardan 79'ar ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklar Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu firari 6 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

516’ncı celsesi görülecek dava, Ankara 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ağustos 2017'de Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbecilerce alıkonulan komuta heyeti ile olay gecesi yaralanan vatandaşların da arasında bulunduğu 440 kişi, mağdur ve müşteki sıfatıyla davada yer aldı.

Yargılama boyunca 385 kişinin tanık olarak dinlendiği mahkemeye, kamu kurumları dahil yaklaşık 1150 kişinin katıldı. Yaklaşık 2000 klasörü bulunan dava dosyasında, darbeciler tarafından o gece şehit edilen polis, asker ve sivil 77 kişi de maktul olarak kayda geçti.

Akıncı Hava Üssü davasında açıklanan kararlar şu şekilde:

Darbe girişimini Akıncı'dan yöneten siviller Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

Ankara'yı vuran pilotlara yakıt sağlayan eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı. 15 Temmuz darbe girişiminde darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren eski yarbay Hakan Karakuş, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Dönemin ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.

Polis Havacılık Dairesi'ni lazerle işaretleyen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Darbe girişimi sırasında F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Darbe girişimi sırasında Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Darbe girişiminde Ankara'da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur'a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayan eski üsteğmen Mustafa Özkan, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayan pilotlar Mehmet Yurdakul ve İlhami Aygül, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki 15 kişiyi şehit eden pilot Müslim Macit, 16 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk'e 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

15 Temmuz'da dönemin Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'yi alıkoyan eski tuğgeneral Timurcan Ermiş, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Darbe girişiminde Emniyet Havacılık Dairesi'ni bombalayan pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'a 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Darbe girişimi sırasında TBMM'yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı tuğgeneral Recep Sami Özatak, 79 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

Darbe girişimi sırasında F-16 pilotlarına bombalanacak yerleri bildiren eski yüzbaşı Ahmet Tosun, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay Veysel Kavak'a, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

15 Temmuz'da Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini ele geçirmeye çalışan eski tuğgeneral Kemal Mutlum, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

15 Temmuz'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği'nde görevli eski albay Ali Durmuş, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Üssün Harekat Plan Subayı olan eski binbaşı Murat Bicil, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Dönemin Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi’yi alıkoyan eski tuğgeneral Timurcan Ermiş, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.