AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Hürriyet'in 24 Eylül 1998'de attığı sürmanşete yanıt verdi: Millet bitti demeden bitmez

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde iken Yargıtay'ın onama kararı sonrasında Hürriyet gazetesinin attığı "siyasi hayatı bitti" manşetini paylaşarak, "Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez." dedi.

Çelik, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Siirt'te yaptığı konuşma nedeniyle aldığı 10 aylık mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından onandığına ilişkin haberi içeren ve "Siyasi hayatı bitti" sürmanşeti ile yayımlanan 24 Eylül 1998 tarihli gazete kupürünü paylaştı.

Ömer Çelik paylaşımına, "Millet ne derse o olur. Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez." ifadelerini ekledi.