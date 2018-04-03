AKP Sözcüsü: Kılıçdaroğlu'nun mitomani hastalığı daha da beter azmakta

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, demokrasisini ve özgürlüklerini korumak için terörle mücadelesini etkin şekilde sürdürdükçe Kılıçdaroğlu'nun mitomani hastalığı daha da beter azmaktadır" dedi.

TIKLAYIN-Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen ülkeni değil, cebini düşünensin; sen vatan hainisin

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal edip bu adamı ziyaret edenler, önünde el pençe duracaksın. Sen ülkeni değil, cebini düşünensin. Sen vatan hainisin" sözleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ünal, açıklamasında, "Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalar, kendisinin Türk siyasetinin konusu olmaktan çıktığını, psikiyatrinin alanına girdiğini söylemekte ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, demokrasisini ve özgürlüklerini korumak için terörle mücadelesini etkin şekilde sürdürdükçe Kılıçdaroğlu'nun mitomani hastalığı daha da beter azmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Mahir Ünal, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Biz Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını deşifre etmekten usandık. Kılıçdaroğlu, içinde bulunduğu durumun bir sonucu olarak siyasetsizlik, pespayelik ve çaresizlik üretmektedir. Siyaseti kendi dar ve hastalıklı penceresinden okuduğu için ekonomiden sosyal hayata, terörle mücadeleden siyasete kadar her alanda gerçekleri çarpıtmaktadır. 8 seçim kaybettiği halde oturduğu koltuktan kalkmasını bilmeyen, parti içerisindeki tartışmaları bastırmak için AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza hakaret, küfür ve iftirayı kendine şiar edinen bu genel başkan bozuntusunu aziz milletimizin yüksek ferasetine ve maşeri vicdanına havale ediyoruz."