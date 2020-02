Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen ülkeni değil, cebini düşünensin; sen vatan hainisin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Garibanı görünce esersin ama benim karşıma çıkmaya cesaret edemezsin" ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal edip bu adamı ziyaret edenler, önünde el pençe duracaksın. Sen ülkeni değil, cebini düşünensin. Sen vatan hainisin" tepkisini gösterdi.

'FETÖ'nün siyasi ayağının 1 numaralı sanığının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Ben FETÖ'nün siyasi ayağı Saray'da oturan zattır' dediğim için bana tazminat davası açmış. Ben de ona 5 paralık tazminat davası açtım çünkü değeri 5 para" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay Oğulpınar karargâhındaki askerlere yaptığı moral ziyaretine sanatçıların eşlik etmesini Kılıçdaroğlu, "Bir ülkenin sanatçıları diktatörün karşısında asla ve asla boyun eğmezler. Sanatçı denilen vatandaş, senin ne işin var orada; 52 şehidimizin daha kanı kurumadı" sözleriyle değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki açıklamaları şöyle:

Hepiniz hoşgeldiniz. Benim umudum sizsiniz. Birlikte, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bir diktatörden bu ülkeyi kurtaracağız. Bugün 3 Nisan, 88 yıl önce kadınların belediye başkanı seçilmesini sağlayan yasa ilk kez çıktı. Kadınların gücünü ilk kez ve net Adalet Yürüyüşü’nde gördüm. Maltepe’de milyonların buluştuğu kalabalığın en az yarısı kadındı. Saray’da oturan zat seni uykusuz bırakacağım uykusuz. Garibanı görünce esersin ama benim karşıma çıkmaya cesaret edemezsin. Çık karşıma çık Recep Bey. (salonda hak, hukuk, adalet sloganları atılıyor) Kadınlar çağdaş Türkiye’nin inşaasını sağlayacaklar. (Kadınlar sahneye sloganları) önce o zatı sahneye çıkaracağım. Bütün dünya görsün diye.

Taşeron işçiler ile ilgili beklediğimiz tablo gerçekleşmedi. İlk kez taşeron işçilere CHP sahip çıktı. İki buçuk yıl sonra Saray’ı işgal eden zat sözde kadro verdi neyle KHK ile. Ama binlerce kişiye kadro vermediler. Burada kadın kardeşlerimin yanında söz veriyorum, bütün teşeron işçilerine kadro vereceğim. Bakana yemek götüren garsona kadro vermediler. Bu rezilliğe kadınların gücü ve halkın partisi son verecek.

"Sen vatan hainisin"

Tek adam rejimini yıkacağız dikta yönetimini ve diktatörü oradan alacağız. En büyük korkuları bu ülkenin kadınları. O yüzden kadınlar evde otursun diyorlar. Kadınlara güveniyorum, bu ülkenin kadınları demokrasi, eşitlik, söz hakkı istiyor. Her kadın bir Kuvayı Milliye’cidir. Siz birer Kuvayı Milliye’cisiniz. Bu ülkenin kadınları özgürlük istiyor, bağımsız Türkiye istiyor. Bu ülkenin kadınları Fesli Kadir’leri istemiyor. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal edip bu adamı ziyaret edenler, önünde el pençe duracaksın. Sen vatan hainisin.

Anadolu kadını diyor ki bağımsız Türkiye, hak, hukuk ve adalet istiyorum. Ve bir şeye güveniyorum eğer kadın hakkı hukuku ve adaleti istiyorsa yüzde yüz bu topraklara hak, hukuk ve adalet gelecektir. Siz hak hukuk ve adalet dedikçe Saray’da oturan şahısı uyku tutmuyor. Bu ülkenin kadınına sonuna kadar güveneceksin. OHAL var bizim ülkemizde kimse konuşmasın istediğimi hapse attırırım diyor.

Buradan Saray’da oturan şahsa sesleniyorum sen adaletsizliğin timsalisin. Ben bunları söyledikçe ey Kılıçdaroğlu FETÖ’cüleri savunuyorsun diyorlar. Ben özgürlüğü, demokrasiyi hakları savunuyorum. Ama sen bunları anlayamazsın sen Saray’da badem sütü ile besleniyorsun ben kuru ekmekle.

Her zaman her yerde her ortamda, CHP Filistin halkının yanında olmuştur. 23-24 yaşlarında evlatlarımız Filistin Kurtuluş Örgütü’ne katılmış ve savaşmıştır. Onları rahmetle anıyoruz. Eylem yaptılar, hak arıyorlar. Kendi topraklarını istiyorlar. Ama İsrail askerleri acımasızca gerçek kurşunlarla taradı. 18 Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti. Erdoğan konuşuyor. Sen Mavi Marmara’da Türkiye’nin itibarını 20 milyon dolara satmadın mı? Sen kalktın, İsrail terör devletidir dedin sonra gittin, İsrail’in önünde diz çökmedin mi? 9 kişinin kanı yerdedir. 9 kişi Mavi Marmara’da hayatını kaybetti. Onların hakkını savunan tek bir lider, tek bir parti vardır. Kılıçdaroğlu ve CHP. İsrail’e haber gönderiyorlar, biz biraz bağırıp çağıracağız ama idare edin. Biz bunu bilmeyiz. Biz mazlumun yanındayız.

Türkiye zengin bir ülke. Saman ithal ediyoruz fiyatı yüzde 72 arttı. Yemde dış bağımlılığımız yüzde 52 arttı. Ya bu ülkede tarla mı yok, dışarıdan ithal ediyoruz. Yoncada fiyat yüzde 32 artmış. Şubat 2018 itibariyle tarım kredi borcu olan çiftçilerin borcu 2 katrilyon 462 lira. Çiftçi ekemiyor.

Erdoğan, bu ülkenin en büyük belası faizdir diyor. Doğru diyor. 15 yıldır kurtaramamış bundan sonra kurtaracak. Sen gideceksin, oraya aklı başında cebini değil, vatandaşı düşünen gelecek, faizi alaşağı edecek. 'Ekonomide her kötülüğün anası faizdir' diyor doğru ama babası Recep Tayyip Erdoğan'dır. Faizi düşür. Sen yönetiyorsun. Çekil koltuğundan bak bakalım faiz nasıl düşüyor. Faiz zengini daha zengin yapar. Yine söylüyor devletin bankaları da bu işin içindedir. Günaydın Recep Bey günaydın. İbranim Kaboğlu’nu hemen bir KHK ile atıyorsun, Ömer Gergerlioğlu’nun ikramiyesini vermiyorsun bir KHK ile. Eğer sen faizden şikayetçi isen oradan ineceksin arkadaş. Hadi özel bankalara gücün yetmiyor devlet bankalarının faizini sıfıra indir.

"İnekler, yemleri, samanı ithal ediyorlar ama tosuncuğu ihraç ediyorlar"

İnekler, yemleri, samanı ithal ediyorlar ama tosuncuğu ihraç ediyorlar. Fakat bu ihracat bizim anladığımız anlamda ihracat değil. Karşısında döviz gelir, tosuncuk ihraç edince paraları götürüyor. Bunlar o tosuncuk için araştırma önergesi verdik, onu da kabul etmediler. Tercihlerini ondan yana koydular. Tosuncuk milleti dolandırıyor, parayı yurt dışına gönderiyor bunların haberi yok. Haberi var ama ses çıkarmıyor malı götürsün. Bu hükümetin adı malı götürme hükümetidir. Soygunculuk tam bunlara yakışıyor.

Saray ne ile besleniyor biliyor musunuz? Badem unu, kilosu 87 lira. Mercimek unu. Neymiş efendim kilo aldırmıyormuş. Efendim Saray’ın mutfağında şeker kullanılmıyormuş ne kullanılıyormuş en pahalı bal. Vatandaşın derdini bilmiyorlar, oturmuşlar saraylarına bir elleri balda bir elleri yağda ahkam kesiyorlar. Bir dönem kendi kendine yeten ülke şimdi zarar ediyor"