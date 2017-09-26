AKP Sözcüsü: Kadir Topbaş'ın istifası kişisel bir tercihtir

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkalığı'ndan istifa etmesi ile ilgili olarak "Sayın Topbaş'ın kişisel kararıdır ve istifanın siyasetten ve AK Partiden kopmak anlamına gelmediğini kendisi söylemiştir" ifadesini kullandı.

Ünal, IKBY'de gerçekleşen referanduma ilişkin "Hiç kimsenin bu meseleyi, Türkiye'nin bölgede yaşayan Kürtler'le ilgili bir karşı duruşu olarak ele almasına asla müsaade etmeyiz. Kürtler bizim bölgedeki kadim müttefiklerimizdir ve bu konuda Türkiye'nin tavrı son derece açıktır" dedi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AKP MYK toplansının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mahir Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Referandum sonucunu tanımayacağımızı söyledik.

AK Parti bölge halkı ve Kürtlerin kazanımları için uzun yıllardır mücadele ediyor.

Kürtler bizim bölgedeki kadim müttefiklerimizdendir.

Sayın Topbaş'ın kişisel kararıdır ve istifanın siyasetten ve AK Partiden kopmak anlamına gelmediğini kendisi söylemiştir. 13 yıl boyunca İstanbul Belediye Başkanlığını yürütmüştür.

AK Parti, şuna çok dikkat der. AK Parti siyasi akıl çervesinde bakar her şeye.

Şu anda AK Parti olaya siyasi olarak nasıl bakıyor dire soracak olursanız bölgenin terör örgütleri üzerinden terörize edilmesi artık yeni bir faza dönüşmüştür. Artık sattülerin ve gerilim alanlarının konuşulduğu noktaya geld. Biz bölgemizde sınırlarımızın değişmesine asla izin vermeyeceğiz. Bölge henüz İsrail'in henüz kurulmuş bir devlet olarak oluşturduğu gerilim alanlarını yönetemezken yeni bir oluşumun oluşturacağı gerilimle baş edemez. Böyle bir olguya müsaade etmiyoruz. Sınır kapılarımız şu anda kapaklı değil. Sınır kapılarıyla ilgili kararımızı da açıklayacağız.

Perşembe günü yapılacak belediye meclisi toplantısıyla yeni belediye başkanının kim olacağına karar verilecektir. ⁠⁠⁠⁠⁠Belediye başkanlığı için istişarelerimizi yaptık, kararı belediye meclisi verecek

Milli Eğitim Bakanlığımız şu anda bir çalışma yürütüyor. Bu çalışma başarı endeksli bir eğitimle sosyal hayatta bir birey olarak da çocuğun tüm özellikleriyle ele alındığı bir sistem arayışı uzun zamandır var. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz.

Türkiye ve AK Parti, bölge Kürtleri'nin hakları ve kazanımları konusunda uzun yıllardan beri ciddi çabalar harcamıştır, harcamaya devam etmektedir. Hiç kimsenin bu meseleyi, Türkiye'nin bölgede yaşayan Kürtler'le ilgili bir karşı duruşu olarak ele almasına asla müsaade etmeyiz. Kürtler bizim bölgedeki kadim müttefiklerimizdir ve bu konuda Türkiye'nin tavrı son derece açıktır. Bizim bölgede bir oldu bittiye karşı çıktığımızı ve bunu da kabul etmeyeceğimizi ifade etmemizin ayrı bir hukuku ve sebebi var.