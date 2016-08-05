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Politika

AKP Sözcüsü: Darbenin dış ayağı destansı demokrasi mücadelesine kör ve sağır kaldı

"Şerden ciddi bir hayır çıkmıştır, siyasette yeni bir paradigma açmıştır"

05 Ağustos 2016 18:04

AKP Sözcüsü Yasin Aktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yenikapı'daki mitinge katılma kararı almasıyla ilgili olarak, "Bu darbenin dış ayağı, tanıtım ayağı hala devrededir. Hala Türkiye’deki bu destansı demokrasi mücadelesine kör ve sağır olarak kalabiliyorlar. Bir senaryo olarak niteleyebiliyorlar" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı Yenikapı'daki mitinge Kılıçdaroğlu'nun da katılma kararı almasını değerlendiren MHP Genel Başkanı Yardımcısı Celal Adan, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Şehitler ve Demokrasi Mitingi deyince Sayın Genel Başkan katılma kararı almıştır" dedi.

AKP Sözcüsü Yasin Aktay'ın konuşmasında satır başları şöyle:

"Kendilerini tebrik ediyorum. Bu bütün Türkiye’ye yöneltilmiş bir saldırı. Halkımıza yapılmış bir saldırıydı ve göğüslenmesi konusunda TBMM’de grubu bulunan bütün partilerin bütünlük manzarası toplumda büyük bir takdirle karşılandı. Bu takdiri bütün partiler hak etmiştir. Şerden ciddi bir hayır çıkmıştır. Siyasette yeni bir paradigma açmıştır. 

"Bu darbenin dış ayağı, tanıtım ayağı hala devrededir. Hala Türkiye’deki bu destansı demokrasi mücadelesine kör ve sağır olarak kalabiliyorlar. Bir senaryo olarak niteleyebiliyorlar. 

 

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Celal Adan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İsabetli bir karar. MHP’nin Türkiye’yle ilgili meselelere bakışında dünden bugüne hep bir hassasiyet söz konusuydu. Sağına soluna bakmadan irade ortaya koyabilen bir siyaset kurumu. Türkiye’nin en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu günlerde bu kalkışma vatana ihanettir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, “Şehitler ve Demokrasi Mitingi” deyince Sayın Genel Başkan katılma kararı almıştır. Türkiye’nin birçok meselesinde iktidarla, ana muhalefetle, bizimle çözülecek çok fazla mesele var. Halk Partisi’nin bu kararını kutluyorum." 

 

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