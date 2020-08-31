AKP Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a: Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır, bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacak

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan’ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir.Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır." açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege’de ve Akdeniz’de korsan politikaların temsilcisi olmuştur. Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan’dır. Yunanistan’ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, "Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir." ifadesini kullandı.