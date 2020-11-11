AKP Sözcüsü Çelik: Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiştir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın "İyi Parti ve AKP beraber anayasa hazırlıyor" iddiasına tepki göstererek, "Tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama" ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş. İsmimi de anarak AK Parti ile İyi Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır. Bu şahsın ifade ettiği yalanlar, yalan siyasetinin en ahlaksız örneklerindendir.

"Biz kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle konu ne olursa olsun bir çalışma yapmayız. Yaptığımız ve yapacağımız her işi milletimizin gözü önünde yaparız" diyen Çelik, "Ümit Özdağ’ın bu iftirası en hafif tabirle utanmazlıktır. Yalan yanlış sözlerle şahsımı hedef alması siyaset değil, ahlaksızlıktır."

"HDP ile anayasa yaptığınız gibi şimdi de hiçbir kurumsal onay almadan aynı şeyi AKP ile mi yapıyorsunuz?" demişti

Partisinin Disiplin Kurulu'na sevk edilen İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, şu açıklamayı yapmıştı:

"İyi Parti'den bazı yetkililer şimdi de yine İyi Parti yetkili kurullarının bilgisi dışında AK Parti ile yeni bir anayasa üzerinde çalışıyor. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Ankara’da katıldığı değişik toplantılarda 6 aydan bu yana AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik’in başkanlığında yeni bir anayasa komisyonunun çalışmalarına katıldığını ifade etmektedir. Meral Akşener, 'TKP ile olur AK Parti ile olmaz' derken nasıl olur da İyi Parti Genel Sekreteri, İyi Parti milletvekillerinin bilmediği görüşmelere katılır? İyi Parti divanının, GİK'inin, milletvekillerinin haberi olmadan HDP ile anayasa yaptığınız gibi şimdi de hiçbir kurumsal onay almadan aynı şeyi AKP ile mi yapıyorsunuz? Bir siyasi parti seçmeni ve toplum önünde savunamayacağı bir şeyi neden gizli gizli yapar?"

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