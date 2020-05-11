AKP Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin bir darbe gündemi yok; siz darbeci sözler sarf ettiniz, biz de size cevap verdik

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin bir darbe gündemi yok. Bu gündemi biz açmadık. Siz darbeci sözler sarfettiniz, biz de size cevap verdik" dedi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Çelik, muhalefeti darbecilikle suçlarken, "Darbecilik yapmadan, milli iradeyi tehdit etmeden beş dakikayı dolduramıyorsunuz. En ufak meseleden en büyüğüne kadar her işi demokratik rejimin yerine 'Yassıada rejimi' getirmeye bağlıyorsunuz" ifadesini kullandı.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"'Hükümet seçimle ya da başka yollarla gidecek' diyerek darbeci sözler sarfedenler şimdi çıkmış 'Hükümet darbe gündemini konuşarak memleket meselelerinin konuşulmasını engelliyor' diyorlar. Bu gündemi biz açmadık. Siz darbeci sözler sarf ettiniz, biz de size cevap verdik.

"Darbeci sözleri her zaman olduğu gibi siz dillendirdiniz. Biz size 'demokratik namus'u hatırlatınca, 'ülkede niye darbe konuşuluyor' diyorsunuz. Türkiye'nin bir darbe gündemi yok. Darbecilik sadece sizin gündeminizde.

"Darbeci sözler sarf ederek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atıyorsunuz. Ondan sonra 'Savunma Bakanı'nı görevden alın' diyerek kendi ülkenizin ordusunu kendi anti-demokratik gündeminiz için hedef alıyorsunuz.

"TSK, demokrasimize saldıran terörle mücadele ederken, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'de milli menfaatlerimizi korumak için yoğun bir mücadelenin içindeyken, sizin darbeci iftira kampanyanız sadece rakibimiz olan devletlere göz kırpıyor.

"Siz darbeci sözler sarf ettiniz. Siz anti-demokratik yollarla hükümet değişikliğinden bahsettiniz. Biz size demokratik namusu hatırlattık. Biz size millet iradesi esastır dedik. Şimdi çıkmışsınız 'Hükümet darbeyi konuşarak ülke gündeminden kaçıyor' diye yalan söylüyorsunuz.

"Ülke meseleleri hakkında demokratik bir yaklaşımla konuşacak üç paragraf cümleniz yok. Darbecilik yapmadan, milli iradeyi tehdit etmeden beş dakikayı dolduramıyorsunuz. En ufak meseleden en büyüğüne kadar her işi demokratik rejimin yerine 'Yassıada rejimi' getirmeye bağlıyorsunuz.

"Ondan sonra çıkıp 'darbeye niye tedbir alınmıyor' diyorsunuz. Memleketin darbe gündemi yok. Sizin 'seçilmiş hükümet'e karşı iflah olmaz darbecilik gündeminiz var. Sizi iflah olmaz hastalığınızla başbaşa bırakıp milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz."

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