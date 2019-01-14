AKP Sözcüsü Çelik, Trump'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle tepki gösterdi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kürtleri vurmaları halinde Türkiye'yi ekonomik açıdan çökerteceğiz" açıklamasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2015'teki paylaşımından yaptığı alıntıyla tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi.



Çelik mesajını Twitter üzerinden paylaştı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Haziran 2015'te paylaştığı, "Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsade etmeyeceğiz" mesajını alıntıladı.

Çelik mesajında "Bu konuda sözümüz ve kararımız böyledir. ve kesindir" ifadelerini kullandı.