AKP Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: PKK terör örgütünün diliyle Cumhurbaşkanımızı suçlayanlar millet ve tarih önünde bunun utancını taşıyacaklar

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır" ifadesine tepki gösterirken, "Terörü suçlaması gerekenlerin Cumhurbaşkanımızı suçlaması, terör örgütüyle aynı dili kullanmaktır. PKK terör örgütünün diliyle Cumhurbaşkanımızı suçlayanlar millet ve tarih önünde bunun utancını taşıyacaklardır" dedi.
AKP Sözcüsü Çelik, dün partisinin grup toplantısında Gara'da PKK tarafından 13 kişinin şehit edilmesine işaret ederek, "sorumlusu Recep Tayyip Erdoğandır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nda Twitter hesabından tepki gösterdi.
Çelik, şu ifadeleri kullandı: