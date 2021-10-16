AKP Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir, bunun adı Yassıada zihniyetidir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır: 18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır" diye seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Çelik, "Bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia ettiğini" söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur" dedi.