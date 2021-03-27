AKP Sözcüsü Çelik'ten Diyanet için "propaganda organı" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan açıklamalarına tepki gösteren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ''Macron'un Türkiye'yi, Diyanet kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez'' dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet için "resmi propaganda organı" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Twitter'dan tepki gösterdi.

Çelik açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın Fransa Cumhurbaşkanı ile son görüşmesinde ikili ilişkilerde pozitif gündeme odaklanmak noktasında bir kararlılık söz konusuydu. Ancak maalesef Macron’un son beyanatları ile bu çizginin dışına çıktığını görüyoruz" dedi.

Çelik "Macron’un Türkiye’yi, Diyanet kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Macron'un “Fransa Cumhuriyet değerleri”ne referans vererek Türk toplumunu ve Müslümanları hedef aldığını belirten Çelik, demokrasinin, Avrupa vatandaşlarının özgür bir şekilde dernek kurabilme ve siyasal, sosyal faaliyette bulunabilmelerine saygı duymayı gerektirdiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Macron, Türkiye'nin Fransız seçimlerine müdahale edeceği iddiasını AB zirvesinde yinelemiş, "Diyanet dahil Türkiye'nin resmi propaganda organlarınca harekete geçirilen toplum örgütleri, yerleşik gruplar, siyasi gruplardan" söz etmişti. Cumhurbaşkanı, Fransa'nın yabancı ülkelerdeki dernekleri desteklemediğini ve seçimlere müdahale etmediğini savunmuştu.