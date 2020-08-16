AKP Sözcüsü Çelik'ten Biden'ın 7 ay önceki açıklamalarına tepki: Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yedi ay önceki açıklamalarına ilişkin, "Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz" ifadesini kullandı.

Çelik sosyal medya hesabından, "Biden “Erdoğan’ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız” derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki 'darbe' seçim, 'seçim' de darbe yerine kullanılmış. Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son ‘15 Temmuz’dan biliyoruz. Sandık namustur. Kimse müdahale edemez. Demokrasimiz hak edilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir." düşüncesini dile getirdi.

Çelik, "Biz demokrasimiz için defalarca bedel ödedik, herhangi bir dış müdahaleye demokrasimizi açmak, herhangi bir dış müdahaleyle demokrasimizi zaafa uğratmak isteyenlere fırsat vermek gibi bir niyetimiz de yok, bünyemiz de zaten bu tip müdahalelere karşı gereken bağışıklığa sahiptir." görüşünü savundu.

Ne olmuştu?

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden'ın 19 Ocak'ta New York Times (NYT) yayın kuruluna verdiği söyleşide söylediği sözler Türkiye'de gündem oldu. Biden, söz konusu söyleşide, "Erdoğan bir otokrattır, yapmamız gerektiğini düşündüğüm şey, ona karşı çok farklı bir yaklaşım benimsemek ve muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça ortaya koymak" ifadesini kullandı. Muhalefete desteğini açıkça belirten Biden, "Erdoğan'ı mağlup edin. Darbeyle değil, seçim süreciyle" dedi.

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