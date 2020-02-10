AKP Sözcüsü Çelik'ten Akıncı'ya tepki: Yunan gazetelerine sevinç manşetleri attırıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği demeçleri değerlendiren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Yaptığı açıklamaların her biri Türkiye Cumhuriyeti tarafını rencide etmeye dönük ama Yunan gazetelerine sevinç manşetleri attıran sonuçların ortaya çıkıyor" diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "Sözlerim arkasındayım" ifadesini kullanmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Çelik, bunun son derece üzüntü verici bir durum olduğunu dile getirdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının son derece onurlu ve saygın bir makam olduğunu vurgulayan Çelik, "O makamda konuşan kişinin de makamın değerlerine uygun şekilde temsil etmesi beklenir." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan açıklamaların her birinde Türkiye Cumhuriyeti tarafını rencide etmeye dönük ama Yunan gazetelerine sevinç manşetleri attıran sonuçların ortaya çıktığını belirten Çelik, Akıncı'nın bunu bir kere değil, daha önce de yaptığını söyledi.

"Bunlar Türkiye'nin hasımlarından tanışık olduğumuz bir yaklaşım"

"KKTC Cumhurbaşkanı'nın en son yapması gereken şey, Türkiye'yle karşı karşıya gelmektir" ifadelerini kullanan AKP'li Çelik, Akıncı'nın daha önce de yaptığı gibi kimsenin fark etmeyeceğini düşündüğü tuzak katmanları kurarak konuşmaya özen gösterdiğini ileri sürdü.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Mesela siz, Hatay'ın Türkiye'ye bağlanması konusundaki açıklamasını eleştirdiğiniz zaman o hemen diyor ki, 'Benim açıklamam ilhakla ilgiliydi', buna tepki gösterenlerin sanki ilhaktan yanaymış ya da ilhakla ilgili bir gündemleri varmış gibisinden bir duruma sokmaya çalışıyor. Bunlar tabii bilerek yapılan gri ajanda dediğimiz bizim pek çok yerde maalesef Türkiye'nin hasımları tarafından tanışık olduğumuz bir yaklaşım.



Kendisine bir soru sorulmuşsa Kırım'ın ilhakı gibi bir konu, yani Rusya'nın Kırım'ı ilhakını gayrimeşru kabul ediyoruz ve bunu tanımıyoruz. Kendisine böyle bir soru sorulmuşsa kendisinin bunu gündemine bile almaması gerekir. Yani olmayan bir gündemi, mantıken herhangi bir şekilde söz konusu olmayan bir şeyi gündemine alarak cevaplaması burada herkesin aklına 'danışıklı dövüş' dediğimiz konuları getiriyor.



Oradan çıkarak bizim gayrimeşru kabul ettiğimiz Rusya'nın Kırım'ı işgali konusunda Türkiye ile Rusya'yı, KKTC ile Kırım'ı yan yana getiren bir anoloji yapmak bile mantığa aykırı bir şey. Yapılması gereken nedir böyle bir şey sorulduğunda? Böyle bir gündem yokken olmayan gündemle ilgili bir soruya niye cevap vereyim? gibisinden bir yaklaşımdır."

"Tam bir güvensizlik söz konusu"

Farklı fikirlerde, farklı partilerde KKTC'de Cumhurbaşkanlığı makamında görev yapmış çok sayıda siyasetçi tanıdıklarını ve onlarla çalıştıklarını belirten Çelik, "İlk defa böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. İlk defa böylesine bir güven bunalımı ortaya çıkmıştır. Açık söyleyeyim, tam bir güvensizlik durumu söz konusudur" dedi.