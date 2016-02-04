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Hükümet Sözcüsü: Suriye Demokratik Güçleri’ne bağlı bazı birliklerin Fırat'ın batısına geçtiğini tespit ettik

YPG'nin içerisinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri Tışrin Barajını Aralık ayında ele geçirmişti

04 Şubat 2016 16:08

Rojava'da YPG’nin 26 Aralık 2015'te Fırat’ın batısına geçtiği iddialarına Hükümet Sözcüsü Ömer  Çelik, “Suriye Demokratik Güçleri’ne bağlı bazı birliklerin Fırat'ın batısına geçtiğini tespit ettik” sözleriyle cevap verdi. 

YPG'nin de içerisinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri (SGD) Rojava'ya bağlı Kobanê'nin güneyinde bulunan Cerablus'a doğru ilerlerleyerek Fırat'ın üzerinde bulunan Tışrin Barajı'nı 26 Aralık'ta ele geçirdi. YPG'nin Fırat'ın batısında ilerlediği yönündeki bu iddiaları Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik yanıt verdi. “Fırat'ın batısını yakinen takip ediyoruz” diyen Çelik, “PYD ile ilgili bazı iddialar var bunları da takip etmekteyiz. İnşallah bütün bu sorunlar giderilir. Suriye Demokratik Güçleri’ne bağlı bazı birliklerin Fırat'ın batısına geçtiğini tespit ettik” diye konuştu.

 

 

 

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