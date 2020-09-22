T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP Sözcüsü Çelik: Sağlık çalışanlarına saldırıyı kınıyoruz, bu barbarlığın izahı olamaz

22 Eylül 2020 18:26

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Ankara'da sağlık çalışanlarının saldırıya uğramasıyla ilgili konuşan Çelik, "Bu barbarlığın hiçbir şekilde izahı olamaz. Bu saldırıyı kınıyoruz, olay izahı zor bir durum halini aldı" dedi.

Çelik, adli süreci yakından takip edeceklerini ekledi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ETİKETLER

Ömer ÇelikAKPAKP SözcüsüAKP MYKsağlık çalışanları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24