AKP Sözcüsü Çelik: Mescid-i Aksa'nın korunması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Mescid-i Aksa'nın ve oradaki müslümanların korunması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz'' açıklamasını yaptı. Çelik, "Ramazan ayında her zaman karşılaştığımız birtakım şiddet olayları oluyor. En çok içimizi yakan olay kuşkusuz Filistinli müslümanlara uygulanan şiddettir. Bu olayları şiddetle kınadığımızı, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün kırmızı çizgimiz olduğunun bilinmesini istiyoruz." dedi.

AKP MYK sürerken konuşan Çelik'in açıklamaları şöyle:

Koronavirüs

804 hastanenin yoğun bakımında Covid-19 hastasının kalmaması sevindirici bir olaydır. Sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarına müteşekkiriz.

Türkiye'nin sağlık konusunda kabiliyeti, donanımının yüksek olması ve Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçen şehir hastaneleri gibi büyük adımların olması, pandemi sırasında diğer ülkeler arasından başarıyla çıkmamızı sağladı.

Normalleşme, sağlık çalışanlarının çabası sayesinde oldu.

Ukrayna-Rusya savaşı

Savaş yoluyla sorun çözmeye çalışmanın küresel olumsuz sonuçları olduğu görülüyor. İstanbul'dak müzakere sürecinin desteklenmesi bu süreçte çok önemlidir. Nitekim, Putin ile görüşme yapan Avusturya Başbakanı şu açıklamayı yaptı: 'Beni memnun eden tek şey Putin İstanbul görüşmelerine katılabileceğini açıklamasıdır." Türkiye bu süreçte tüm müzakerelerin yükünü omzuna almıştır. Buna diğer ülkelerin daha fazla destek vermesi lazımdır. Rusya'nın hedefini Donbas bölgesini kaydırması daha yoğun çatışmalara yol açacaktır.

Ukrayna ve Rusya arasında bir an önce ateşkes imzalanmalı, barış inşa edilmelidir.

"ABD'nin terör örgütü YPG'ye desteği bu konulara gölge düşürmektedir"

ABD ile Ukrayna, enerji güvenliği ve ticaret gibi geliştirebileceğimiz birçok ortaklık konusu var. Ancak, ABD'nin terör örgütü YPG'ye desteği bu konulara gölge düşürmektedir. Bir NATO mütteği, diğer bir NATO müttefiğinin terörist olarak kabul ettiği bir örgüte destek vermemelidir. YPG DAEŞ ile mücadele etmemektedir. ABD'nin bu çirkin siyasete karşı bir strateji geliştirmesi gerekmektedir.

Milli Savunma Bakanlığımız 30 Eylül tarihli mektupla 40 adet F-16 uçak alınmasını talep etmiştir. En son Mart ayında bu görüşmeler gerçekleştirdi. Şİmdi daha geniş bir talep mektubu iletilecek. NATO müttefikleri arasında birtakım adı konulmamış ambargoların olması mantıksızdır.

Tüm NATO müttefikleri aynı anda güvendeyse, hiçbiri güvende değildir. Müttefikler arasında kısıtlama değil, dayanışma olmalıdır.

Fransa seçimleri

Fransa'daki seçimleri yakından takip ediyoruz. Hiçbir ülkenin iç siyasetine karışamayız. Ancak, göçmen karşıtlığının tüm AB'de yükselmesi endişe vericidir. İslam düşmanlığının normalleşmesi demokrasileri zehirlemektedir. Aşırı sağın yükselişi tüm dünya için kötüdür ve tedbirlerin alınması gerekir.

Erdoğan'ın verdiği iftar

Maalesef kimlik siyasetinin hiç yapılması gereken alan sanattır. Ancak, bir sanatçı hükümetin etkinliğine katıldığında, bu durum hemen siyasileştiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Ramazan ayında toplumun yüm gruplarıyla bir araya geliyor. Ancak, kimliklerini başkalarının yaptığı faaliyetleri değersizleştirmek üzerine inşa eden bir güruh var. Başkasını sürekli inkar eden yaklaşımlardan uzak durulması gerekiyor. Biz sanatçılarımızı her zaman yaptıkları üretimle takdir etmek isteriz."

Muhalefetin bir araya gelmesiyle ilgili açıklama

Bu durum giderek bir Türkiye tartışması olmaktan çıkıp,bu 6'lı mekanizmanın iç sorunlarının ifadesine dönüşüyor. İtitfak içinde kaç ittifak olacağı gibi durumlar AK parti'nin enerjisini harcamasını gerektirmemektedir.

Karamollaoğlu'nun 'üçlü ittifak' çıkışı

Temel Bey'in 'Suriye'de ortaklığı ilk kez Türkiye karıştırdı" ifadeleri son derece yanlış ve üzücüdür. Çok büyük bir haksızlıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed ile ilk görüşmesinde, ülkeyi demokratiktikleştirmesini, Suriye'de yaşayan Kürtlere vatandaşlık verilmesini istemiştir."

CHP'nin çıkışı

Keşke siyaseti, toplumun önünü açacak şekilde yapsalar."