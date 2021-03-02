AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İnsan Hakları Eylem Planı'na gelen eleştirilere tepki gösterdi: Dertleri insan hakları değil

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'na gelen eleştirilere ilişkin AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "İnsan hakları adı altında başka şeyler peşinde koşanların rahatsız olması normaldir" dedi.

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Çelik'in paylaşımları şöyle:

"18 yıldır devam eden reform ve dönüşümlerin, daha üst seviyelere çıkarılması için her alanda insanı merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanan 'İnsan Hakları Eylem Planı' hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reformlar insanımız ve ülkemiz içindir. Planı, açıklanmasının birinci dakikasından itibaren kötülemeye başlayanların derdinin insan hakları olmadığı açıktır. İnsan hakları adı altında başka şeyler peşinde koşanların rahatsız olması normaldir"