AKP Sözcüsü Çelik: 'İktidara karşıyım' diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir, muhalefeti de demokratlığı da sahtedir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik , "demokrasiye yapılan tüm müdahalelerin Türkiye'ye gerileme getirdiğini" söyleyerek "Her müdahale ülkemize rakip devletlerin önünü açtı. Türkiye’de seçimleri ve demokrasiyi yok etmeye çalışanların ülkemize kötülük peşinde koştuğu açıktır. 'Kötülük çetesinin' muhalefeti de demokratlığı da sahtedir" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, kişisel Twitter hesabında yeni paylaşımlarda bulundu.

Çelik sözlerine "Muhalefet etmek adına demokratik süreçleri ve seçim mekanizmasını hedef alanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorlar. Demokrasi bu milletin bedeli ödenmiş kazanımıdır" ifadesiyle başladı.

Çelik, şöyle devam etti:

"Her muhalefet yapan kendiliğinden demokrat olmuyor. Demokratik bir muhalefet demokratik değerlere sadakat gerektirir.

Demokrasimize yapılan tüm müdahaleler ülkemize gerileme getirdi. Her müdahale ülkemize rakip devletlerin önünü açtı. Türkiye’de seçimleri ve demokrasiyi yok etmeye çalışanların ülkemize kötülük peşinde koştuğu açıktır. 'Kötülük çetesinin' muhalefeti de demokratlığı da sahtedir."