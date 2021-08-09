AKP Sözcüsü Çelik: Fitne ateşinin yangın kadar kolay yayılabildiğini müşahede ettik

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 12 ilde 16 büyük orman yangını çıktığını, 256 yangın kontrol altına alınırken, 4 yangının devam ettiğini açıkladı. Çelik, yangınla mücadelede zaaf olduğu eleştirilerine karşılık "Fitne ateşinin yangın kadar kolay yayılabildiği ve çok daha tehlikeli sonuçlar yaratabildiğini müşahede ettik" dedi. Çelik, "Provokasyonlara karşı duruş sergilemeliyiz" diye konuştu.

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çelik, 260 orman yangınından 256'sının kontrol altına alındığını söyledi. Çelik, her sene orman yangınlarıyla ilgili çalışma yapıldığını savunurken, "Yangınlara müdahale kapasitesi açısından geçmişte 40 dakika olan müdahale süresi 12 dakikaya inmiş durumda. Bunları daha da kuvvetlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Diyarbakır annelerine sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Gündemimizin başında orman yangınlarıyla mücadele vardı. Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız geniş kapsamlı değerlendirme yaptı.

Büyük bir orman yangını tablosuyla karşı karşıya kaldık. Ülkemizin 43 vilayetinde 260 adet orman yangını meydana geldi. Şimdiye kadar 256'sı kontrol altına alındı, 4 adet müdahale çabaları sürüyor. Kaybettiğimiz vatandaşlarımız, ormancılarımız, hayvan ve bitki canları, toprak bunların hepsi üzüntü verici.

Soğutma çalışmalarının bitmesiyle yaralar sarılmaya başlanıyor. Antalya'ya 52,5 milyon liralık nakdi kaynak aktarıldı. Hasar tespiti çalışmaları devam ediyor. Muğla'ya da nakdi yardım gönderildi.

Adana, Mersin, Osmaniye'de fedakâr çalışmaları bizzat gördüm. Aynı şekilde bu illerimize de gereken yardımlar yapılıyor.

Dünyanın çeşitli yerlerinde haritaya baktığımızda pek çok yangın devam ediyor. Orman teşkilatımızın kahramanlığına, fedakarlığına teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyoruz. Bizler Adana, Mersin, Osmaniye'de nasıl fedakarca çalıştıklarını gördük.

Her sene orman yangınlarıyla ilgili geniş bir senaryo ile hazırlık yapılıyor. 10 bin 545 yangın işçisi, toplam 21 bin 90 personelle hazırlık söz konusu. Uçaklar, helikopterler, bütün orman yangınları açısından teşkilatımızın tecrübesi ve dünyada ilk olarak İHA'ların kullanılması açısından büyük bir kapasiteye sahipler.

Son 19 yılda hem teknik ekipman açısından donanım arttı, çeşitli yangınlara karşı göletler oluşturuldu, 4 bin 150'ye çıkarıldı. Yangınlara müdahale kapasitesi açısından geçmişte 40 dakika olan müdahale süresi 12 dakikaya inmiş durumda. Bunları daha da kuvvetlendireceğiz.

Son yangınlarda çok sayıda yangının ortaya çıkmasının zorlayıcı bir tablo ortaya çıkmasına sebep olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın ilk anda acil ihtiyaçları gıda, kalacak yer konusuyla ilgili olsun, Kızılay ve AFAD'ın bunları eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi söz konusu oldu.

Şimdi yeşillendirme çalışmaları çok yoğun bir gündem. Yeşil vatanımızı daha da büyütüyoruz. Burada aynı kararlılıkla her vatandaşımız için fidan dikerek 252 milyon fidan dikeceğiz. Bütün dünyanın mücadele ettiği bir tablo söz konusu. Burada önceliğin yangının söndürülmesine verilmesi söz konusu.

Son 2 yılda 5 büyük orman yangını çıkmış iken 300'e yaklaşan yangın 12 gün içerisinde çıktı. Buna karşı büyük bir mücadele verildi. Orman teşkilatı, Kızılay, AFAD, jandarma, polis, gönüllüler, arkadaşlarımız burada vatandaşımızın yanında olmak, yaraları sarmak için gayret sarf ettiler.

Herhangi bir şekilde yalan haberlerin yayılmasına karşı güçlü bir duruş sergilemeliyiz diye hep söyledik. Maalesef siyaset kurumu yangının söndürülmesi, vatandaşın yanında olması gibi hassasiyet göstermesi gerekirken bazı siyasetçilerin orman ateşine fitne ateşi kattığını gördük.

Selfi çektirip buraya müdahale edilmiyor diyerek göz göre göre yalan söyleyip fitne ateşini gördük. Dolayısıyla fitne ateşi ile mücadele burada devreye aldığımız bir konu. Tutup siyasetçi birisi sadece AK Partililere yardım ediliyor gibisinden en vahşi, en acımasız yalanları söyleyebiliyor.

Yalan habere karşı, dezenformasyona karşı güçlü bir duruş sergilememiz gerektiği MYK'da bir kez daha değerlendirdi. Kim sağlıklı bir şekilde yaraların sarılması için gayret göstermiştiyse, belediyelere, hangi siyasi partiden olursa olsun ve tabii ki vatandaşlarımızın tamamına şükranlarımızı sunarız.

Devlet milletin devletidir. Doğrusu şuydu; yangın devam ediyor, mücadele devam ediyor, çıkmışlar siyasi tartışma, kurumlarla ilgili tartışma devam ediyor. Yangın bittikten sonra çıkarsınız eleştirilerinizi ortaya koyarsınız, biz de cevap veririz. Ama yangın devam ederken maalesef kuvvetimizi bölen, kendi içimizde provokasyon çıkarmaya çalışan bu yaklaşımlar ibretlik bir tablo ortaya koymuştur.

Yangını söndürmek için, fitne ateşini söndürmek için, yeşil vatanımıza sahip çıkmak için kimliği ne olursa olsun, siyasi aidiyeti ne olursa olsun şükranlarımızı sunuyoruz. Azerbaycan'a selamlarımızı gönderiyoruz. Kardeşlerimiz yanımızda olduklarını gösterdiler. Hırvatistan, İran, İspanya, Katar, Rusya, Ukrayna, Polonya uzun günlerde yanımızda oldular. Teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Sayın Ersin Tatar'a buraya gelip destek verdiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yangına müdahaleye katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Maalesef fitne ateşinin yangın kadar kolay yayılabildiğini, çok daha tehlikeli sonuçlar doğurduğunu müşahede ettik. Fitne ateşiyle mücadelemizi, mekanizmalarımızı daha da güçlendirmemiz gerektiğine dair bir değerlendirme yaptık. Rize, Van'daki sel felaketleriyle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.

Arkadaşlarımız hepsi kendi bölgelerinde son derece hepimizi sarsan insan hikayelerini anlattılar. Yangının ortasında vatandaşlarımızın asaletini, nezaketini ne kadar büyük bir asaletle, vakarla bütün bu gerçekleri kuşattıklarını net bir şekilde gördük. Hepsine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah en son yangının söndürüldüğü haberini en kısa zamanda alırız.

Tokyo Olimpiyatları'nda sporcularımızın elde ettiği başarılar bir nebze teselli oldu bize. 2'şer altın 2'şer gümüş aldık. Olimpiyatı 35. sırada tamamladık. Okçulukta Mete Gazoz, boksta Buse Naz Sürmeli kardeşimizin altın madalyalarının ayrı bir yeri oldu. Filenin sultanlarının mücadelesini gururla izledik.

Hepsine, bütün sporcularımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kadın sporcularımızın öne çıkması, performansları çok daha belirli bir hale geldi. Tokyo'da 5 kadın sporcumuz madalya elde etti.

Yunanistan'daki Türk azınlığın sorunlarıyla ilgili tasarruf tedbirleri bahanesi altında 12 ilkokul kapatılmış durumda. Lozan Antlaşması'na aykırı olduğu açıktır. Dışlama politikası Yunanistan tarafından devam ettirilmektedir. Ortaokul ihtiyacı varken açılmaması başka problemdir. Yunanistan'ın dışlayıcı tutumunu güçlü bir şekilde reddettiğimizi bir kere daha duyurmak isterim."