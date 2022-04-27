AKP Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızı tehdit edenlerin karşısında dikilmeye hazırız

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Gezi davasında mahkemenin verdiği kararın ardından yapılan eleştirilerle ilgili "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez, hiç kimse Cumhurbaşkanımıza karşı tehdit dili kullanamaz. Cumhurbaşkanımızı tehdit edenlerin karşısında dikilmeye hazırız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen mahalle iftarına katıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, AKP Sözcüsü Çelik, vatandaşlara seslendi.

'27 Nisan e- Muhtırası'nın yıl dönümü olduğuna' değinen Çelik, "Her zaman hükümetler, muhtıra yediklerinde, gereğini yapacaklarını söyler bir kenara çekilirlerdi. O 27 Nisan günü verilmeye çalışılan muhtıraya karşı Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde ilk defa hükümetimiz bu muhtırayı kabul etmedi. Bu muhtıraya direndi ve işte o gün sizlerin de desteğiyle muhtıra teşebbüsü bir kağıt parçasına çevrildi" ifadelerini kullandı.

"Karşısında dikilmeye hazırız"

Gezi davasının ardından mahkemenin verdiği karara ilişkin eleştirilere yanıt veren Ömer Çelik, şöyle konuştu:

"En son birisi çıktı Sayın Cumhurbaşkanımızı tehdit etmeye kalktı. 'Erdoğan'ı mahkum ettireceğiz' diyor. Bu hadsizin söylediği sözlerin aynısını onun selefleri rahmetli Menderes'e karşı da söylemişti. Bu Yassıada zihniyeti milletimizin demokrasi kararnamesiyle tarihe gömülmüştür. Bir daha asla dirilmeyecektir. Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez, hiç kimse Cumhurbaşkanımıza karşı tehdit dili kullanamaz. Cumhurbaşkanımızı tehdit edenlerin karşısında dikilmeye hazırız. Cumhurbaşkanımızla yürümeye devam ediyoruz. Bütün bu tehditleri bertaraf etmeye devam edeceğiz." (DHA)

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Ne olmuştu?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (AK Bakanlar Komitesi), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye için yaptırım prosedürünü başlatmasına yol açan Gezi davasında karar açıklandı. 1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.