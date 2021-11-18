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AKP Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Yunanistan’ın yalanlarını her defasında çürüttü

"Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi"

18 Kasım 2021 17:09

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunan güçlerinin sığınmacılara zulmü vahim boyutlara ulaştı. Cumhurbaşkanımız bu zulme karşı çıkarak, Yunanistan’ın yalanlarını her defasında çürüttü" dedi.
 
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söylediğini ve Türkiye'ye iftira attığını söyledi. Çelik, Yunanistan'ın sığınmacılara zulmünün vahim boyutlara ulaştığını belirterek, "Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor." ifadelerini kullandı.
 
Twitter'dan açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"AB sığınmacılara dönük zulme de, gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kalıyor"

"Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi. Ve defalarca Türkiye’ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor.
 
Yunan güçlerinin sığınmacılara zulmü vahim boyutlara ulaştı. Cumhurbaşkanımız bu zulme karşı çıkarak, Yunanistan’ın yalanlarını her defasında çürüttü. Yunanistan sığınmacıların botlarını şişleyerek ölüme sürüklüyor ve insanlık suçu işliyor."
 
Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e basın toplantısında, 'Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?' diye sordu. Gazeteci bu olaydan sonra defalarca tehdit aldı. Yunanistan’ı terk etmek zorunda kaldı.
 
Tüm bunlar bir AB ülkesinde oldu. AB kurumları sığınmacılara dönük zulme de, gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kalıyor."
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