AKP Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Yunanistan’ın yalanlarını her defasında çürüttü

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söylediğini ve Türkiye'ye iftira attığını söyledi. Çelik, Yunanistan'ın sığınmacılara zulmünün vahim boyutlara ulaştığını belirterek, "Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor." ifadelerini kullandı.
Twitter'dan açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"AB sığınmacılara dönük zulme de, gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kalıyor"
"Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi. Ve defalarca Türkiye’ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor.