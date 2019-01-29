AKP Sözcüsü Çelik: BM özel raportörünün içeri alınmaması skandal, uluslararası soruşturma açılmalı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili İstanbul’a gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na alınmamasıyla ilgili “Skandal, uluslararası soruşturma açılmalı" değerlendirmesinde bulundu. Çelik, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer için "Mesele baba-oğul değil, tarihin yüküne cevap verilmeli" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Skandal, uluslararası soruşturma açılmalı"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'un, İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'na girememesiyle ilgili konuşan Çelik, "İçeri alınmaması skandal, uluslararası soruşturma açılmalı" dedi.

"CHP tabanında karşılık bulacağına inanmıyorum"

HDP'nin 3 büyükşehirde aday çıkarmayacağını açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik, "HDP, CHP üzerinden kendi ajandasını gerçekleştiriyor. İttifakın CHP tabanında karşılık bulacağına inanmıyorum" ifadesini kullandı. CHP'deki aday belirleme krizine değinen Çelik, "Kavga vatandaşın daha iyi hizmet alması için değil" görüşünü dile getirdi.

Ömer Çelik, İyi Parti ile CHP arasındaki Tunç Soyer tartışmasıyla ilgili olarak da konuştu. Çelik, "Mesele baba-oğul değil, tarihin yüküne cevap vermeli" dedi.

Ne olmuştu?

CHP'nin Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'i, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilmesine bazı İyi Partililer tepki göstermişti. İyi PartililerTunç Soyer ismine 12 Eylül darbesi döneminde ülkücüleri yargılayan askeri savcı Nurettin Soyer'in oğlu olması nedeniyle karşı çıktı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ise bugün Tunç Soyer hakkında “Babadan oğlula suç geçmez, oğluldan babaya da suç geçmez” değerlendirmesinde bulundu.