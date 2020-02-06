AKP Sözcüsü'nden 'İlker Başbuğ' yanıtı: "FETÖ'yü sevindirir" açıklaması aynı zihniyetin devam ettiğini gösteriyor

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un ’FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin 26 Haziran 2009’da TBMM’ye getirilen kanun teklifini veren siyasilerin araştırılmasını istemesi tartışılmaya devam ediyor. AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başbuğ'un son açıklamasını gündeme getirerek, "FETÖ'yü sevindirir' açıklaması aynı zihniyetin devam ettiğini gösteriyor" diye konuştu. Çelik, yarın Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.

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Çelik, "Kızılcahamam'da büyük resim oluşturulacak. Vekillerle toplantıda yıl içinde neler yapacağımıza karar vereceğiz. Son günlerde üzücü olaylar yaşandı. İki çığ felaketi yaşandı. Olay yerine birimler intikal etti. Hâlen çığ altında olanlar için hayat temenni ediyoruz. İlgili arkadaşlarımız oradalar. Yaralılarımızın şifa bulması için gerekenler yapılıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağının kazasında vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Anadolu Başsavcılığı soruşturma yürütüyor. Bakanlarımız kendi alanları ile ilgili açıklama yapıyorlar. Bir gazetecinin çığ felaketini sanki arkadaşımız yapmış gibi bir yaklaşımı oldu. Arkadaşımız kapsamlı bir açıklama yaptı. O gazeteci de özür dilemiş. Tek bir haberin ne kadar önemi var görüyorsunuz, insanların canlarını bir kez daha yakıyoruz. Bunun dili konusunda çok yüksek bir hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Çelik, "Avrupa demokrasisini korumak için pek çok tedbir almıştır. Avrupa, demokrasisini korumak istiyorsa İslam ve Türkiye düşmanlığına set çekmelidir. Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu düşünce ilk kez meclise girmiştir. Avrupa Parlamentosu'nun PKK'nın gösteri yeri haline gelmemesi yönünde uyarılarda bulunmuştuk. Bu Avrupa Parlamentosu'nun kendi kendisini feshetmesi demektir. Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşları Avrupa Parlamentosu'nda konferansları takip edebiliyor. Avrupa Parlamentosu teröristlerin propaganda merkezi olmamalıdır. Önümüzdeki dönemde milletvekilleri ile olan toplantılara ilişkin bilgilendirme yapmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Çelik, "Yarın arkadaşlarımız İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacaklar. Çeşitli zamanlarda siyaseti aşağılamaya çalıştığını görmüştük. Kişiler emekli olduktan sonra bu makamın arkasına saklanamazlar. Bu Genelkurmay Başkanlığı makamını istismar etmektir." görüşünü savundu.

Çelik, "FETÖ ile mücadele için eski vesayeti cesaretlendirmek gibi bir yaklaşım budur. FETÖ'yü sevindirecek yaklaşım asıl budur. TSK'ya yapılan asıl haksızlık budur. Hem milletimize saygıdan bahsedeceksiniz hem de Meclis'e dil uzatacaksınız, bu milletimize saygısızlıktır. Siyaseten gerekli cevap verilir. Biz kendi sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Kimse TSK hakkında böyle bir konuşma yapamaz. Aslında ilk açıklamadan sonra biraz ders almıştır diye düşünüyorduk, ancak 'FETÖ'yü sevindirir' diye açıklama yapmak aynı zihniyetin devam ettiğini gösteriyor." dedi.

Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yarın hukuki değerlendirilmesi yapılacak. Hangi milletvekillerinin suç duyurusunda bulunacağına ilişkin konuşacaklar.

En son açıklanan bilgilere ek bir bilgi yok Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kazasına ilişkin. Bakımlar her zaman yapılıyor. Orada bu yapılan açıklama, yeni pistin gerekliliğine yönelik bir açıklamadır. Türkiye'de hava emniyeti en üst şekilde denetleniyor. Uçuş güvenliğini riske eden bir durum yok.

Hiçbir arkadaşımız yeni partilerin kurulmasını gündeme getirmedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da gündeminde yok."

Ne olmuştu?

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, 'FETÖ’nün siyasi ayağı ile ilgili olarak işaret ettiği 26 Haziran 2009’da TBMM gündemine getirilen teklifle, Ergenekon, Balyoz, Kozmik Oda gibi kumpas davalarının yolunu açan yasal düzenlemeler hayata geçirildi. Teklifin TBMM’den, tatile girmeden çıkartılmasını sağlayan gece yarısı operasyonu ise dönemin AKP milletvekilleri, Mustafa Elitaş, Ahmet Aydın, Mehmet Ceylan, Yahya Doğan ve Müfit Yetkin’in, "yeni madde ihdasına dair" önerge vermesiyle ile gerçekleştirilebildi.

Başbuğ, Haber Global’de katıldığı programda, 'FETÖ’nün siyasi ayağı ile ilgili soruya yanıt verirken, 26 Haziran 2009’da TBMM’ye getirilen kanun teklifini veren siyasilerin araştırılmasını isterken, şunları söyledi:

“2008-2010 sürecinde Başbakan Erdoğan’a, ben ‘Bugün bizsek hedef yarın siz olacaksınız’ dedim. Daha ne diyebilirim ki daha nasıl uyarıda bulunabilirdim. 2002-2010 dönemi için MİT müsteşarlığından TSK'da şu FETÖ'cüdür diye isim istedim hiçbir istihbarat bilgisi gelmedi. Ordu içindeki isimleri istemem FETÖ'yü rahatsız etti. Biz ekonomik gücü var, siyaseti paylaşmak isteyecek dediğimizde bize denilen ‘Efendim ama bunların silahı yok ki’ diyenler şimdi ‘Yanıldık’ dediler. Türkiye uçurumdan döndü. FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçeği inkar olur. Bunun yargının çıkarması ve siyasi iradenin ağırlığını koyması lazım. 26 Haziran 2009'da yasalar torba yasa olarak gündeme getiriliyor. Bu TSK ile ilgili bir kanun teklifi. Bu yasa 25 Haziran'ı 26'sına bağlayan gece yarısı oluyor. Bu yasa ile kimsenin haberi yok biz bundan 26 Haziran sabahı 2009'daki toplantıda haberimiz oluyor. Bahsedilen yasa teklifi askeri şahıslar askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanacak. Bu bir kere anayasaya aykırı… Bu tamamen ne için Dursun Çiçek için. Bu olay medyada ‘AK Parti ile cemaati bitirme planı’ algısı olarak yapıldı. Sivil şahıslar her durumda askeri yerlerde yargılanmaz Özel yetkili mahkemelerde yargılanır. Bu kanun teklifini kim hazırladı tamamen FETÖ ile ilgili bu araştırılsın.”Başbuğ'un sözlerine ilişkin dün açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Çelik, elinde bilgi, belge olmaksızın devletin kurumlarının sahip olmadığı birtakım bilgiler üzerinden bir takım suçlamalar yöneltmenin FETÖ ile mücadeleyi sulandıracağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nda milletvekillelerin Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmaları için çağrıda bulundu.

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