T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP Sözcüsü: Bakın Bahçeli'ye 'adam' gibi muhalefet yapıyor

"CHP muhalefet değil Erdoğan düşmanlığı yapıyor"

12 Eylül 2017 14:57

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Dönün bir de Devlet Bahçeli’ye bakın. Devlet Bahçeli ne yapıyor, adam gibi muhalefet yapıyor" dedi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Antalya'nın Manavgat ilçesinde partisinin 6'ncı ilçe olağan kongresinde açıklamada bulundu. 

"CHP muhalaefet değil Erdoğan düşmanlığı yapıyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Ünal, "Bu ana muhalefet siyasi olarak muhalefet mi yapıyor yoksa düşmanlık mı yapıyor? Bunlara doğru bakalım. Muhalefet yapmakla düşmanlık yapmak farklı şeylerdir. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet yapmıyor. CHP apaçık düşmanlık yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı yapıyor” ifadelerini kullandı.

"Bakın Bahçeli'ye, adam gibi muhalefet yapıyor"

Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerinin ardından sözü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye getiren Ünal, "Dönün bir de MHP’ye bakın, dönün bir de Devlet Bahçeli’ye bakın. Devlet Bahçeli ne yapıyor, adam gibi muhalefet yapıyor. Siyaset üstü meseleler, Türkiye’yi ilgilendiren meseleler söz konusu olduğunda diyor ki ‘Bu milletin seçtiği hükümetle beraberim. Bu millete saygı duyuyorsam, bu milletin seçtiği hükümete de saygı duymalıyım. Bir durum olduğu zaman, yanında olmalıyım’ diyor. Bunlara bakıyorsunuz, seçilmiş meşru hükümete ‘sivil dikta’ diyor, her iki kişiden birinin oyunu almış, seçilmiş meşru cumhurbaşkanına ‘diktatör’ diyor" diye konuştu.

 

ETİKETLER

mahir ünalhaberaçıklamadevlet bahçelibakın bahçeliyeadam gibi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24