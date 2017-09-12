AKP Sözcüsü: Bakın Bahçeli'ye 'adam' gibi muhalefet yapıyor

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Dönün bir de Devlet Bahçeli’ye bakın. Devlet Bahçeli ne yapıyor, adam gibi muhalefet yapıyor" dedi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Antalya'nın Manavgat ilçesinde partisinin 6'ncı ilçe olağan kongresinde açıklamada bulundu.

"CHP muhalaefet değil Erdoğan düşmanlığı yapıyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Ünal, "Bu ana muhalefet siyasi olarak muhalefet mi yapıyor yoksa düşmanlık mı yapıyor? Bunlara doğru bakalım. Muhalefet yapmakla düşmanlık yapmak farklı şeylerdir. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet yapmıyor. CHP apaçık düşmanlık yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı yapıyor” ifadelerini kullandı.

"Bakın Bahçeli'ye, adam gibi muhalefet yapıyor"

Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerinin ardından sözü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye getiren Ünal, "Dönün bir de MHP’ye bakın, dönün bir de Devlet Bahçeli’ye bakın. Devlet Bahçeli ne yapıyor, adam gibi muhalefet yapıyor. Siyaset üstü meseleler, Türkiye’yi ilgilendiren meseleler söz konusu olduğunda diyor ki ‘Bu milletin seçtiği hükümetle beraberim. Bu millete saygı duyuyorsam, bu milletin seçtiği hükümete de saygı duymalıyım. Bir durum olduğu zaman, yanında olmalıyım’ diyor. Bunlara bakıyorsunuz, seçilmiş meşru hükümete ‘sivil dikta’ diyor, her iki kişiden birinin oyunu almış, seçilmiş meşru cumhurbaşkanına ‘diktatör’ diyor" diye konuştu.