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AKP Sözcüsü Atalay: Ortak akıl ilk zamanlar kadar devrede değil

Beşir Atalay, Bülent Arınç'ın "Eskiden ‘biz’dik, şimdi ‘ben’e döndü” sözlerini yorumladı

12 Eylül 2015 21:29

AKP Sözcüsü Beşir Atalay, Bülent Arınç'ın "Eskiden ‘biz’dik, şimdi ‘ben’e döndü” sözlerini değerlendirdi. Siyasette bu tarz açıklamaların normal olduğunu ifade eden Atalay, "Benim tespitim, ortak akıl ilk zamanlar kadar devrede değil” dedi.

AKP kongresinin düzenlendiği salonda CNN Türk canlı yayınına katılan Atalay, siyasi partilerin 'yarış yeri olduğunu' söyledi. Atalay, "Bülent Bey’in ifadelerini tartışmak istemem. Bülent Bey benim kardeş gibi çok ileri bir arkadaşım. Beraber okuduk, beraber dernekler kurduk. Hiç kopmadık. Sonra kader siyasette bir araya getirdi. Bülent Bey benim için bir değerdir. Söyledikleri şey yapmak istemem ama tarihin akışı içinde bunları bütün siyasi partiler içinde gerçkeçi bakarak normal karşılamak lazım" dedi.

"‘Biz’den ‘bana’ kayış filan çok abartılı bir şey değildir" diyen Atalay, şunları söyledi:

"Siyasi partiler bir yarış yeridir. Hangi idealizm olursa olsun, milletvekilleri olsun, milletvekili adayları olsun müthiş bir rekabet vardır. Herkes bir 'ben kavgası'ndadır. Yahut yukarılarda da bu olur. Benim kendi tespitim, bu samimi bir şey yani, partimizin analizinden öte... Siyaset kadar 'ben'leri körükleyen başka bir alan yoktur. Siyaset kadar benleri körükleyen bir şey yoktur. Akademik alanda bürokraside bu kadar yoktur. Ama siyaset ‘ben’i öne çıkarır. Ortak akıl, benim tespitim, ilk zamanlar kadar devrede değil." 

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