AKP'nin 'tamamen yerli ve çok organik' dijital ofisinde bir gün nasıl geçiyor?

AKP’nin 8 Mayıs’ta Beşir Atalay’ın katılımıyla açtığı Yeni Türkiye Dijital Ofisi’nde BBC Türkçe bir gün geçirdi; ofis direktörü Gökhan Yücel, Öykü Altuntaş'ın sorularını yanıtladı. Maslak’ta bir iş merkezinde açılan ofisin direktörü Gökhan Yücel’in ‘kampanya merkezi' olarak nitelediği ofisin girişinde, logo ve uzun koridoru geçerken duvarda büyük harflerle #OnlarKonuşurAkPartiYapar etiketi yer alıyor.

AKP’nin sosyal medya merkezi olarak tasarladığı bu ofiste, 180 kişi çalışıyor. 'Geniş ve ferah' ofisteki tahtaya o günün miting programına dair bilgiler ve o gün kullanılacak ‘hashtag’ yazılıyor. Merkezde, her gün gündem toplantısı yapılıyor; çalışanlar 45’er kişilik dört birime ayrılmış durumda. Birimler şöyle: İçerik oluşturma, etkileşim, dinleme ve sahayla iletişim birimleri.

Gökhan Yücel "Bu ekiplerin görevleri tanımlanmıştır -ki o da dijitale uygun içerik üretmektir- ve dışına çıkamazlar" ifadelerini kullanıyor, ofiste kişisel hesaplarla değil, sadece kurumsal hesaplarla çalışıldığının da altını çiziyor.

BBC Türkçe’den Öykü Altuntaş’ın ziyaret ettiği ofiste, soruları yanıtlayan Yücel şunları kaydetti:

'Eskiden ev ev dolaşırdık, şimdi hesap hesap dolaşıyoruz'

Böyle bir projeye neden ihtiyaç duyulduğu sorusuna, 'troll' ifadenin partiyle çok fazla bağdaştırılmaya başlanmasının etkili olduğunu söyleyen Yücel, "Genel Merkez dışında, merkezin ismini kullanarak sosyal medyada paylaşım yapılması Ak Parti'nin dikkatini çekti" diye yanıt verdi.

Medyada yer alaan “Aktroller açığa çıktı” başlıklı haberler hatırlatılınca Yücel, ''Çalışanlar, artık ne demekse- troll'lükle ilgisi olmayan insanlardır" ifadelerini kullandı.

Açılışı yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay da merkezi ‘bir ilk' olarak nitelerken, Aktroll meselesine "Burada Aktroll diye bir kadro yoktur. Aktroll efsanesi bitmiştir" sözleriyle “troll” sorusuna tepkisini ifade etmişti.

Gökhan Yücel, AKP'nin içinde doğduğu siyasi hareketin kapı kapı dolaşarak kampanya yürütme geleneğine işaret ederken, "Eskiden ev ev dolaşırdınız, şimdi hesap hesap dolaşıp, analiz edip, dijital anlamda profilleme, hedefleme kullanıp icraatımızı, vaatlerimizi, özellikle Yeni Türkiye'nin ne olduğunu kitlelere anlatabiliyoruz" şeklinde konuştu.

'Tamamen yerli ve çok organik'

Sosyal medya hesapları zaten aktif olan AKP’nin bu hesapları tek bir çatıda toplamasının nedeni, profesyonelleşmek ve kurumsallaşmak. Yabancı bir danışmanlık hizmeti almadıklarını belirten Yücel, ofisle ilgili “tamamen yerli ve çok organik olduklarını” söyledi.

Ofisteki görev dağılımı şöyle:

İçerik Oluşturma Birimi: Gündem ve miting programına göre, il il icraat ve AKP beyannamelerinden içerik üretiyor. Davutoğlu ve adayların konuşmalarından içerikler, dijitale ve görsel kullanım için uyarlanıyor.

Etkileşim Birimi: Paylaşımların doğru kitleye ulaşması için planlama yapıyor.

Dinleme (Monitoring) Birimi: Rakip partileri ve adaylarını, gündemdeki tartışmaları takip ediyor.

Sahayla İletişim Birimi (Çözüm Elçisi): Milletvekili adaylarının ekibiyle, sahadakilerle iletişim kuruyor, direktörler ve diğer kısımlara iletiyor.

Dijital ofiste bir gün...

Ofiste bir gün, gündem toplantısında, bir gün öncesinin dinleme raporlarının okunması ve o günün hashtag’inin belirlenmesiyle başlıyor. Yücel çalışmaları “Özellikle tek hashtag, #OnlarKonuşurAKPartiYapar üzerinden iletişimimizi kurduk; 1,3 milyondan fazla tweet atıldı. Bu Twitler organik, bizim kurguladığımız içerikler. Linkler, resimler, infografikler, video grafikler var" diye özetledi.

Toplantılarda, 25 günlük kampanya programı ve haftalık program, genel strateji ışığında konuşuluyor. Her gün ayrı bir miting 'hashtag'i kullanılıyor.

Neler yapılıyor?

Örneğin Davutoğlu’nun Burdur’da miting yaptığı gün, #BirlikteDahaGüçlüBurdur etiketi içeriklere yansıtılıyor. Günün mitingleri özelinde içerik hazırlanarak sahaya iletiliyor. O ilin önemli konuları esas alınıyor. Önceki günlerde bir il için 19 başlık çıkarılmış.

Geçen anneler gününde ise, Davutoğlu'nun hayatını anlattığı bir film ve #kocamanyureklianneme hashtag'i oluşturulmuş.

'Trending Topic olmak gibi bir derdimiz yok'

Yücel, "Bizim TT olma gibi bir derdimiz yok, bunu parti içi konuşmalarda da ana değişken olarak değerlendirmedik" ifadelerine yer verdi ve şunları kaydetti:

"Burası, Ak Parti'nin dijital ve sosyal kampanyasının yürütüldüğü, kararların alındığı tek merkezdir. Burada çalışanların hepsi profesyonel, iyi niyetli insanlardır. İnsanları kandırmak, küfür, hakaret etmek, trol tabiri- artık ne demekse- ile ilgisi olmayan insanlardır"

Erkan Yücel, ekibin gönüllü olarak mı yoksa maaşla mı çalıştığı sorusuna, kaynağın AKP’den geldiğini, sözleşmeli ve maaşlı istihdam edildiği yanıtını verirken, "Çalışanların partili olup olmadığı birinci kriterimiz değildir, önemli olan mahremiyetimize saygı göstermesidir" dedi.

'Aktroller' olarak ifade edilen bazı hesaplar, hakaret etmek ve muhalifleri hedef göstermekle suçlanıyor. Küfür ve hakaret içeren, başka partilere sataşan "negatif kampanyalarla" ilerlemediklerini belirten Yücel "Bunlar hep izleniyor, zaten hepimiz takipleşiyoruz. Bu şekilde çalıştığını gördüğümüz bir arkadaşımız bizimle devam edemeyecektir" ifadeleri kullandı.

“Ekipte sosyologlar da var. Bir toplum mühendisliği, algı yönetimi yaptıkları eleştirilerine de sebep olmayacak mı bu durum” sorusunu üzerine, Yücel, "Siz bize şu anda negatif kampanya yapıyorsunuz, pejoratif yaklaşıyorsunuz. Sosyolog alıyorsak, Türkiye sosyolojisini, siyasal iletişim, seçim dinamiklerini iyi anlaması, pozitif katkı yapması beklediğimiz" yanıtını verdi.

'Dinlemeyip yola devam edeceğiz'

Strateji ekibinden üç çalışan, "Biz gizli bir şey yapmıyoruz ama karalamak isteyenler var, o yüzden isim vermiyoruz. Korktuğumuz için değil" ifadelerine yer verdi. Bu üç çalışan da sosyal medya ajansı kökenli, ama burada yaptıkları çalışmanın ajanstakilerden çok da farklı olmadığını düşünüyorlar.

Bu çalışanlar, "Ak Parti Türkiye'nin en büyük markası. Kriz yönetimi, risk yönetimi, stratejik çalışmalar, bunları detaylı inceliyoruz. Marka, pazarlama mantığıyla düşünün" derken, 'Ak İcraatı' her mecranın kendi kitlesine özel dijital bir dille anlatmak için projeler geliştirdiklerini belirttiler.

Sosyal medyada 'dili' oluştururken, istatistiklerden yararlandıklarını söyleyen bir ofis çalışanı: 'O kadar çok istatistik var ki. Biz hiçbir şey yapmasak da bize geliyor; olumlu, olumsuz ne konuşulmuş biliyoruz. Belli anahtar kelimeler, isimler var, onlara dair istatistikler geliyor. Milletvekili adayları, rakipler ve kendi adaylarımız, diğer kampanyalar, il, teşkilat kurumsal hesapları hep izleniyor."

Ofistekiler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'Durmak yok, yola devam' sloganına benzer bir yanıtla, "Dinlemeyip yola devam edeceğiz" diyor.

Facebook, Twitter ve İnstagram hesaplarını aktif kullanan ekip faaliyetlerini çift vardiyalı olarak sürdürüyor.