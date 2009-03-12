“AKP son 15 gün altın dağıtacak”

CHP Gaziantep İl Başkanı Hasan Öztürkmen, AKP'nin Gaziantep'te binlerce seçmene, seçim öncesi altın dağıtacağına ilişkin diyaloglar bulunduğunu iddia ettiği bir CD'si dağıttı. CD'deki konuşmalarda seslerin, Tekstil- İş Genel Başkanı Rıdvan Budak ile AKP Gaziantep İl Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Subaşı'na ait olduğu iddia edildi. Subaşı ise altın dağıtılacağı iddiasını yalanlayarak, “Bana şaka yaptılar, orada ortamda kayıt varmış” dedi.





Hasan Öztürkmen bugün düzenlediği basın toplantısında, cep telefonu ile kaydedilen görüntü ve seslerin yer aldığı CD'yi gazetecilere dağıttı. Öztürkmen, Tekstil- İş Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın 25 Şubat'ta Gaziantep Şube'sini ziyareti sırasında bir partili tarafından çekildiğini söylediği görüntülerdeki konuşmalarda, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Yasası'na aykırılıklar bulunduğunu öne sürerek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulanacaklarını açıkladı.



CHP'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yılmaz'ın yeğeni olan AKP İl Gaziantep İl Yönetim Kurulu üyesi avukat Hüseyin Subaşı'nın Rıdvan Budak ile özel bir tanışıklığı nedeniyle sendika binasında bulunduğunun anlaşıldığını belirten Öztürkmen, “Buradaki konuşmada AKP'li yönetici 500 bin seçmene altın dağıtacaklarını söyleyebilmektedir'' dedi. Hasan Öztürkmen, bunun yasaya aykırılık teşkil etmenin yanı sıra, suç olan bir eylemin itirafı olduğunu ileri sürerek, demokrasi adına kaygılı olduklarını dile getirdi.



“Ya yarım, ya çeyrek dağıtılacak”



CHP İl Başkanı Öztürkmen'in dağıttığı CD'de yer yer görüntülerle birlikte sohbetin ses kaydı yer alıyor. Kayıtta, AKP İl Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Subaşı'na ait olduğu iddia edilen ses, “Bizimkiler daha hiç bir şey yapmadı. Paralar, altınlar, daha her şey duruyor. Son 15 günde kişi başına ya yarım ya urup (çeyrek altın) kesin dağıtılacak'' diyor.



Kayıttaki bir başka ses “Antep'in kuyumcularında altın koymayacaklar'' yorumunu yaparken, yine iddiaya göre Subaşı, “Koymazlar abi” yanıtını veriyor.



Rıdvan Budak ise “Antep'in seçmeni ne?'' diye sorunca iddiaya göre Subaşı “700 bin civarı'' yanıtını veriyor ve “En az 500 - 300 bin kişiye altın dağıtılacak. Bizim duyduğumuz şehirde seçim kampanyası için ayrılan paranın henüz kullanılmadığı yolunda'' yanıtını veriyor.



Bu rakamları duyan Rıdvan Budak da ıslık çalarak, “Üffff. Bu kadar zenginler mi?'' diyerek şaşkınlık ifade ediyor.



“Para dağıtır yine kazanırız”



CD'deki kayıtla ilgili görüşü alınan AKP İl Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Subaşı şunları söyledi:



“CHP'nin adayı benim dayım. Orda ortamda kayıt varmış. Yani işte bana şaka yaptılar. Ben de dedim ki, biz para dağıtır yine kazanırız. Ben AKP'nin yönetim kurulu üyesiyim ama öyle çalışmalarda falan gözükmüyorum. Rıdvan Abi buraya geldiğinde oturur sohbet ederiz. Önceden tanışırız Rıdvan Bey ile.''

