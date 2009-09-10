AKP Siyaset Akademisi'nde ünlü isimler ders verecek

AKP yönetimi, bu yıl 'Kürt açılımı' konusunun işleneceği Siyaset Akademesi'nde ders vermesi için 120 kişilik taslak liste oluşturdu. Listede Cem Yılmaz ile Kürt açılımına destek verdiğini belirten Sezen Aksu da yer alıyor. Yılmaz ve Aksu teklifi kabul ederlerse, Siyaset Akademisi'nde 5 Ekim'de başlayacak derslere katılıp 'Kürt açılımı'nı değerlendirecek.

Akşam gazetesinin haberine göre Akademi Koordinatörü Ercan Demirci demokrasinin çoğulcu bir rejim olduğunu vurgulayarak, ' Siyaset Akademisi ile ülkemiz demokrasisinin gelişmesi için bir adım daha atılacak. Akademisyen, siyasetçi, sanatçı ve yazarları alanlarında sunumlar yaparak katkıda bulunacak' diye konuştu.

'Özgürlük' dersini Livaneli verecek

Cem Yılmaz ve Sezen Aksu gibi isimlerin yanı sıra bestelediği 'Özgürlük' şarkısını bir GSM şirketine sattığı için eleştirilen Zülfü Livaneli ve Yılmaz Erdoğan'da Siyaset Akademisi'ne davet edilmesi düşünülen isimler arasında yer alıyor. Eski politikacılardan Korkut Özal'ın da bulunduğu listenin bir sürpriz ismi de gazeteci Mehmet Ali Birand oldu.

Nobel ödüllü sanatçılar da sırada

AKP'nin listesinde sanatçıların yanı sıra edebiyat dünyasından isimler de dikkat çekiyor. Nobel ödüllü Orhan Pamuk, Yaşar Kemal ve Elif Şafak listede.

Yabancı damat da okul kapısında

Siyaset Akademisi'nde ders vermesi istenen isimler arasında Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Joost Lagendijk de bulunuyor. Lagendijk, 2006 yılında gazeteci Nevin Sungur ile evlenmişti.

İnalcık, Ortaylı, Yayla....

120 kişilik listede Kapatılan DEHAP'ın eski Genel Başkanı Murat Bozlak, Aydın Menderes, tarihçi Halil İnalcık ve İlber Ortaylı, sosyolog İsmail Beşikçi de bulunuyor. Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, Prof. Atilla Yayla da listedeki akademisyenler arasında.