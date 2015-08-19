AKP Sivas’ın ötesine geçer mi?

AKP ile MHP arasındaki koalisyon görüşmesinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Ankara kulislerinde olası erken seçimle birlikte seçim güvenliğini de konuşulmaya başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde muhalefete ‘Bunlar Sivas’ın ötesine geçemez’ sözleri bugünlerde AKP için söylendiği, çözüm sürecinin buzdolabına konulmasıyla başlayan bölgedeki çatışma ortamının olası bir erken seçimde meydanların güvenliğini tehdit ettiği, siyasi partilerin mitinglerinin riskli olabileceği iddia edildi.

Saray, az katılımlı bir seçim mi seçimi istiyor?

Ankara’da Anayasa ya da teamüllere bakılarak yapılan değerlendirmeler artık çok gerilerde kaldı. Başbakanın görevi iade etmesinden sonra CHP liderine hükümet kurma görevi verip vermeyeceği konusunda bir fikir öne süren de yok. Gözler Saray’a çevrilmiş durumda.

Anketler birinci gündem maddesi neredeyse. AKP’nin anketlerinden çıkan sonuçların olası bir erken seçim kararı için belirleyici olması bekleniyor. Kulislerde ise, AKP ve MHP’ye anket sonuçlarının bekleneli vermediği öne sürülüyor. İki partinin oy oranlarının düştüğü de gelen bilgiler arasında.

Saray’ın katılımı düşük bir seçim isteğinden de söz ediliyor. Böylelikle büyük kentlerden alacakları oyla AKP’nin tek başına iktidar sonucu çıkaracağı anlatılıyor.

Bölge halkı seçimi protesto eder mi?

Kulislerde, olası bir erken seçimin çatışmadan ve ‘özel güvenlik bölgeleri’ ilanından bunalan halkın protesto edeceğine ilişkin iddialarda konuşuluyor.