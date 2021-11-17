Naci Bostancı görevi bırakmıştı; İsmet Yılmaz, AKP TBMM Grup Başkanı seçildi

Naci Bostancı'dan boşalan AKP Grup Başkanlığına, 241 oy alan AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.

AKP Grubu, yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi için basına kapalı toplandı.

Toplantıda, AKP Ankara Milletvekili Naci Bostancı, 2023 seçimleri kapsamında AKP Genel Merkezi'nde görev alacağı için yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.

Bostancı'dan boşalan AKP Grup Başkanlığına, 241 oy alan AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.

Ne olmuştu?

Bostancı, bir süre önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek, farklı bir yerde görev almak istediğini dile getirdi. Erdoğan, seçim sürecinin başlayacak olması nedeniyle kendisini, genel başkan danışmanı olarak genel merkezde değerlendirebileceğini ifade etti. Bostancı, bundan sonra danışman olarak genel merkezde seçim hazırlıklarının koordinasyonunda görev alacak.

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