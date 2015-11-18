AKP sıralarından Devlet Bahçeli'ye alkış

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 26. Dönemi açılışında yemin etmek için kürsüye çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP sıralarından alkış aldı. Bahçeli, kendisini alkışlayan milletvekillerine başıyla selam verdi.

Hürriyet'İn haberine göre, TBMM 26. Dönem Milletvekili Yemin Töreni'nde sıra Osmaniye iline geldiğinde kürsüye çıkan MHP Lideri Devlet Bahçeli, milletvekili yemini etti. MHP’lilerin yanı sıra Bahçeli’yi AK Partili milletvekilleri de alkışladı.

Bahçeli, kendisini alkışlayan AK Partili milletvekillerini başı ile selamladı.