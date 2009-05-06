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Politika

AKP Sinop'ta seçim depremi

AKP Genel Merkezi, Büyükşehiri CHP'ye kaptıran Sinop AKP il ve merkez ilçe yönetimi ile 4 ilçenin yönetimini görevden aldı.

06 Mayıs 2009 03:00

AKP Genel Merkezi, Sinop AKP il ve merkez ilçe yönetimi ile 4 ilçenin yönetimini görevden aldı.

İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, kendisine intikal eden bir bilgi olmadığını belirterek, ``Biz de televizyondan öğrendik'' dedi.

29 Mart seçimlerinde belediye başkanlığının CHP'ye kaptırılması üzerine Genel Merkez tarafından tepkileri üzerine çeken AKP il ve merkez ilçe yönetimi ile Durağan, Boyabat, Gerze ve Türkeli ilçe yönetimleri şok bir kararla görevinden alındı. Sinop AKP İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, ``Partinin verdiği karardan haberim yok. Televizyondan izledim. Partim bana görev verdiği gibi görevden de alabilir. Karara saygı duyuyorum. Herhangi bir yorum yapamam'' dedi. Televizyondan son dakika olarak duyurulan haber kentte büyük yankı buldu. Bazı partililer AKP il teşkilatını arayarak konu ile ilgili bilgi almak istedi. Parti telefonu kitlendi. Bu arada, Durağan İlçe Başkanı Mustafa Özlü, Boyabat İlçe Başkanı Nuri Kara, Gerze İlçe Başkanı Ertuğrul Asut ve Türkeli İlçe Başkanı Turgut Aslan ve yönetimleri de haber üzerine büyük şok yaşayarak İl Başkanı Üçüncüoğlu gibi kendilerine intikal eden bir bilginin olmadığını belirtti. (DHA)

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