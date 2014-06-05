AKP Siirt il yönetimi istifa etti

AKP Siirt il yönetimi, partinin Genel Merkezine istifasını sundu. Partinin Siirt İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, il yönetiminin, görülen lüzum üzerine görevinden istifa ettiği bildirildi. Açıklamada, istifaya ilişkin dilekçenin AKP Genel Merkezi’ne iletildiği belirtildi.

AKP Genel Merkezinin direktifleri doğrultusunda istifa ettiklerini belirten İl Başkanı Nihat Yumuk, "30 Mart'ta Siirt belediyesini kaybetmemiz, birçok kişinin düşündüğü gibi başarısız olduğumuz anlamı çıkmaz. Siirt'te AKP mahalli seçimlerde 2009'da yüzde 35,3 olan oy oranını yüzde 42,5'e çıkararak tarihinde ilk kez mahalli seçimlerde bu kadar yüksek oy aldık. Bize göre çok önemli bir başarıdır. İl teşkilatı olarak gördüğümüz lüzum üzerine istifa ettik" dedi.

Başbakan Erdoğan siyasi yasağı bittikten sonra Siirt'ten milletvekili adayı olmuş ve buradan seçilerek Başbakanlığa gelmişti. Bunun yanısıra Başbakan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da Siirtli olduğu biliniyor.