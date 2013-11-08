'AKP şeriata doğru ilerleyecek şeklindeki inanç, bir anlamda onaylanıyor'

Antikapitalist Müslümanlar'ın önde gelen isimlerinden İhsan Eliaçık, Başbakan'ın öğrenci evlerine ilişkin açıklamalarına, "geniş halk kitlelerinde, özellikle laik kesimde, “AKP evimizin içerisine kadar karışacak” tedirginliği vardı bugüne kadar. AKP şeriata doğru adım adım ilerleyecek şeklinde bir inanç vardı. Şimdi bu inanç bir anlamda onaylanıyor. Ben bu tedirginliği yaşayanlara bugüne kadar her ne kadar Türkiye Afganistan olmaz, İran olmaz dediysem de, artık diyemiyoruz, zaten artık insanlar buna inanmıyor'' dedi.

Cumhuriyet'ten Meltem Yılmaz'a konuşan Eliaçık, öğrenci evleri dışında bir haftalığına, bir saatliğine kiralanan evler olduğunu ifade ederek, ''toplumun ahlakı açısından asıl tehlike öğrenci evlerinde değil, muta nikâhlı evlerde. Bu evler, metres tutmanın dini kılıfa sokulduğu bir hayatı barındırıyor ve gayrimeşrudur elbette'' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet gazetesinden Meltem Yılmaz'ın İhsan Eliaçık ile yaptığı söyleşinin ilgili kısmı şöyle:

Siz nasıl yorumluyorsunuz “kızlı erkekli öğrenci evleri” tartışmasını?

Evet, AKP yaşam tarzına müdahale etmeyiz diyor ama bir yandan da “öğrenciler evlerinde karışık bir şekilde kalıyorlar. Biz muhafazakârız buna izin vermeyiz” diyor. Bu söylem, yaşam tarzına, özel hayata dört dörtlük bir müdahaledir, bunun başka bir açıklaması yok! Peki bu adımı neden attılar, işte bunu ben de henüz anlayabilmiş değilim. Devletin en yetkili ağzının öğrenci evlerine karışması çok büyük bir hatadır, öğrenci evlerini terör örgütüyle ilişkilendirmek de aynı şekilde hatadır. Zaten İçişleri Bakanı’nın açıklaması iyice berbat bir duruma soktu. Ben Türkiye’nin çok yanlış bir gidişatta olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten geniş halk kitlelerinde, özellikle laik kesimde, “AKP evimizin içerisine kadar karışacak” tedirginliği vardı bugüne kadar. AKP şeriata doğru adım adım ilerleyecek şeklinde bir inanç vardı. Şimdi bu inanç bir anlamda onaylanıyor. Ben bu tedirginliği yaşayanlara bugüne kadar her ne kadar Türkiye Afganistan olmaz, İran olmaz dediysem de, artık diyemiyoruz, zaten artık insanlar buna inanmıyor.

İşin tuhaf yanı, bir yandan seçilme yaşını küçültmeye çalışan AKP’nin bunu yapması herhalde, değil mi?

Kesinlikle öyle. Şimdi tüm bunları ben aslında seçim yatırımı olarak görüyorum. Kendilerine geçen günler de basında da yer alan bir araştırma verildi ve o araştırma gösterdi ki, toplumumuzda aileler yüzde 70 oranında çocuklarının kızlı erkekli yaşamasını istemiyor. Başbakan da yüzde 70’i arkasına alma derdinde.

‘Muhafazakârlar da rahatsız’

Peki bu şekilde toplumda destek görebiliyor mu?

Hayır sanmıyorum. Çünkü burada muhafazakâr du yarlılığı da aşma durumu söz konusu. Çevremden yola çıkarak, evet bu tür müdahale söylemlerinden muhafazakârların da rahatsız olduğunu söyleyebilirim. Bugünlerde muhafazakârlar, “bizim gibi yaşamayanların hayatına müdahale var burda” diyor, bundan bir rahatsızlık var. Sonuçta herkes kendi çocuğuna bakmalı, bunu yapması gereken Başbakan değil. Babalık ile Başbakanlığı giderek daha çok karıştırıyor, dengeyi tutturamıyor. Ne olacak yani ihbar gelirse, ev baskınları mı düzenlenecek? Bu kafayla giderse yakında ev baskınları düzenlenir tabii.

Bir de “başka” evler var tabii. Muta nikâhı için kiralanan, dahası bir saatliğine, bir haftalığına kiralanan evler...

Eğer toplumsal ahlaktan söz ediyorsak, asıl tehlike bu tür muta nikâhı için kiralanan evlerdedir. Son dönemde sayıları da artıyor, evet. Bu evler, metres tutmanın dini kılıfa sokulduğu bir hayatı barındırıyor ve gayrimeş rudur elbette. Adam evli örneğin, ikinci veya üçüncü bir kadınla muta nikâhı yaparak birlikte oluyor. Bu çok yanlış, çünkü ailelerin parçalanmasına neden oluyor. Ben buralara devlet karışsın demiyorum, buralara da karışmasın, sonuçta özel hayat, ama buralar doğru evler değil. Öğrenci evlerin de ise öğrenciler öğrencilik hayatı yaşıyor, bunda bir gayrimeşruluk yok. İslamiyette kadınlar ve erkeklerin aynı ortamda, bir arada olması gibi bir yasak yoktur. Yalnızca evlilik dışı cinsellik yasaklanmıştır İslamiyette.