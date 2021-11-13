AKP, “serbestleştirme” adı altında özel demiryolu işletmeciliğini teşvik edecek yasa hazırlıyor

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, demiryollarına ilişkin hedeflere de yer verildi. Programda gelecek yıl için “özel demiryolu işletmeciliğinin teşvik edilmesi ve demiryollarında serbestleşmenin geliştirilmesine yönelik ikincil mevzuatın tamamlanacağı” belirtildi. Bu kapsamda “Demiryolu Çerçeve Kanunu” çalışmalarının tamamlanacağı da kaydedildi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, gelecek yıl bu konuda kapsamlı bir yasa çıkarılacak. Ayrıca bu yıla ilişkin programda demiryolu sektörünün yeniden yapılandırılması amacıyla bir komisyon kurulması, bu komisyonun yapacağı çalışmalar doğrultusunda demiryollarında serbestleşme düzeyinin artırılması, organizasyonel yapının değiştirilmesi ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi amacıyla Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Yasa’da değişiklik hazırlıkları yapılması öngörülmüştü. Bu hazırlıklar da tamamlandı.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Demiryolu Çerçeve Yasası’nın ilk kez programda yer aldığına dikkat çekti. BTS, “Bu kanun ile 233 sayılı KHK kapsamında faaliyet gösteren TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarının TCDD Ana Statüsü’nden teşkilat yapısına, faaliyet alanından işleyişine dair tüm konuların düzenlenebileceği öngörülmektedir. Bu değişikliğin de özelleştirmeye yönelik olduğu çok net ve açıktır” bilgisini verdi.