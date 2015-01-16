'AKP seçmeninin yüzde 40'ı kararsız'

Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Haziran ayında yapılacak genel seçimlere yönelik herkes ile ittifak yapabileceklerini söyledi. "AKP seçmeninin yüzde 30-40'lık bir bölümünün kararsız olduğunu" ifade eden Asiltürk, "Bu kardeşlerimizin oyunu alırsak Allah’ın izniyle Meclis'te en az grup kuracak bir çoğunlukla yer alırız" dedi.

Partisinin İstanbul il teşkilatının ilçe başkanları toplantısına katılan Oğuzhan Asiltürk, burada yaptığı konuşmada, Milli Görüş’ün mutlaka Meclis'te olması gerektiğini belirtti. Asiltürk, “Meclis'te Milli Görüş’ün olması Hakk’ın savunulmasını sağlıyor, azınlık olarak bile mecliste bulunmamız İslam karşıtı kararlar çıkmamasına yetiyor.” dedi. Eski Dışişleri bakanlarından Hayrettin Erkmen’in Milli Selamet Partisi’nin bir gensorusu ile görevden düşürülmesini örnek veren Asiltürk, hakkın savunulması için Saadet Partisi’nin önümüzdeki seçimlerde Meclis'te en az grup kurabilecek kadar milletvekili çıkarması gerektiğini söyledi.

CHA'da yer alan habere göre, Saadet Partisi’nin Haziran ayında yapılacak seçimlere çok disiplinli bir çalışma temposuyla hazırlandığını kaydeden Asiltürk, partililerinin üsluplarına çok dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti. Asiltürk, “Herkesin kapısını çalacağız ve hikmetle onları Saadet Partisi’ne oy vermeye davet edeceğiz. Kırmadan, dökmeden, hakaret etmeden, incitmeden hikmetle bunu yapacağız. Ayette de öyle buyuruluyor zaten, ‘Rabbi’nin yoluna hikmetle davet et.’ Bizim derdimiz bekçiyi dövmek değil, üzüm yemek.” ifadelerini kullandı.

'AKP seçmeninin yüzde 30-40'ı kararsız'

Partisinin İstanbul il teşkilatında ilçe başkanlarına seslenen Asiltürk, İstanbul teşkilatının bütün teşkilatların dinamosu olduğunu söyledi. İstanbul’da yakalanan bir başarının Anadolu’nun her yerine yayıldığını vurgulayan Asiltürk, yapılan bütün kamuoyu araştırmalarında daha önce AK Parti’ye oy vermiş seçmenin yüzde 30-40’ının kararsız olarak gözüktüğünü ifade etti. Asiltürk, “Bu kardeşlerimiz Saadet Partisi’ne oy verebilir. Bunu sağlamak bizim elimizde. Gerçekleri karşı tarafı kendimize düşman etmeden anlatmalıyız. Muhatabımızın anlayacağı üslup ile güzel bir nasihatte bulunacağız. AK Parti’ye daha önce oy vermiş bu yüzde 30-40 seçmen kardeşimizin oyunu alırsak Allah’ın izniyle Meclis'te en az grup kuracak bir çoğunlukla yer alırız.” şeklinde konuştu.

Asiltürk, seçim ittifakları konusunda net mesajlar verdi. Saadet Partisi olarak seçim ittifaklarına açık olduklarını vurgulayan Asiltürk şunları söyledi: “Ön fikriyatı olmadan bizimle ittifak görüşmesi yapmak isteyen her tarafla görüşürüz. Kendi davamıza halel gelmeyeceğini göreceğimiz herkes ile ittifak yaparız. Şu an ‘hiç kimse ile ittifak yapmayacağız’ diye peşin bir hükmümüz yok, herkes ile görüşüp ittifak yapabiliriz.”