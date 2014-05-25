AKP seçmeni Erdoğan'dan sonra kimi başbakan olarak görmek istiyor?

MAK Danışmanlık Şirketi'nin anketine göre, AKP'li seçmenlerin yüzde 70'i Başbakan Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini belirtirken, sadece yüzde 12'si Abdullah Gül'ün görevine devam etmesini istedi. Başbakan Erdoğan'ın Köşk'e çıkması durumunda ise Başbakanlığa yüzde 19'la Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun getirilmesi istenirken, Davutoğlu'nu yüzde 17'yle Abdullah Gül, yüzde 16'yla Bülent Arınç takip etti.

MAK Danışmanlık Şirketi, 10 Ağustos'ta ilk turunun yapılacağı cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı anketi internet sitesinde paylaştı.

10 bin 440 kişiyle yapılan anket sonuçları şöyle:

AKP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

(AKP'li olduğunu söyleyen 5032 kişi yanıt verdi)

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 70

Abdullah Gül: Yüzde 12

Ahmet Davutoğlu: Yüzde 6

Bülent Arınç: Yüzde 4

Cemil Çiçek: Yüzde 3

Binali Yıldırım: Yüzde 3

Diğer: 2

Başbakan Erdoğan Köşk'e çıkarsa kim başbakan olmalı?

Ahmet Davutoğlu: Yüzde 19

Abdullah Gül: Yüzde 17

Bülent Arınç: Yüzde 16

Numan Kurtulmuş: Yüzde 15

Binali Yıldırım: Yüzde 13

Hakan Fidan: Yüzde 8

Diğerleri: Yüzde 12

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

(CHP'li olduğunu söyleyen 2306 kişi yanıt verdi)

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 20

Deniz Baykal: Yüzde 18

Yılmaz Büyükerşen: Yüzde 16

İlker Başbuğ: Yüzde 15

Mansur Yavaş: Yüzde 10

Mustafa Sarıgül: Yüzde 8

Diğer: Yüzde 13

MHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

(MHP'li olduğunu söyleyen 1408 kişi yanıt verdi)

Meral Akşener: Yüzde 34

Devlet Bahçeli: Yüzde 20

Yusuf Halaçoğlu: Yüzde 14

Oktay Vural: Yüzde 10

Yusuf Ziya İrbeç: Yüzde 8

Diğer: Yüzde 14

Hükümetin öncelikli işi ne olmalı?

Kısmi ya da genel af çıkarılmalı: Yüzde 24

Bedelli askerlik çıkarılmalı: Yüzde 21

Taşeron işçiler kadroya alınmalı: Yüzde 16

Yaş haddinden emekli olamayanlara emeklilik imkanı verilmeli: Yüzde 12

Ayasofya açılabilir: Yüzde 10

Diğer: Yüzde 17