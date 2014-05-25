AKP seçmeni Erdoğan'dan sonra kimi başbakan olarak görmek istiyor?

MAK Danışmanlık Şirketi'nin anketine göre, AKP'li seçmenlerin yüzde 70'i Başbakan Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini belirtirken, sadece yüzde 12'si Abdullah Gül'ün görevine devam etmesini istedi. Başbakan Erdoğan'ın Köşk'e çıkması durumunda ise Başbakanlığa yüzde 19'la Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun getirilmesi istenirken, Davutoğlu'nu yüzde 17'yle Abdullah Gül, yüzde 16'yla Bülent Arınç takip etti.
MAK Danışmanlık Şirketi, 10 Ağustos'ta ilk turunun yapılacağı cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı anketi internet sitesinde paylaştı.
10 bin 440 kişiyle yapılan anket sonuçları şöyle:
AKP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
(AKP'li olduğunu söyleyen 5032 kişi yanıt verdi)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 70
Abdullah Gül: Yüzde 12
Ahmet Davutoğlu: Yüzde 6
Bülent Arınç: Yüzde 4
Cemil Çiçek: Yüzde 3
Binali Yıldırım: Yüzde 3
Diğer: 2
Başbakan Erdoğan Köşk'e çıkarsa kim başbakan olmalı?
Ahmet Davutoğlu: Yüzde 19
Abdullah Gül: Yüzde 17
Bülent Arınç: Yüzde 16
Numan Kurtulmuş: Yüzde 15
Binali Yıldırım: Yüzde 13
Hakan Fidan: Yüzde 8
Diğerleri: Yüzde 12
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
(CHP'li olduğunu söyleyen 2306 kişi yanıt verdi)
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 20
Deniz Baykal: Yüzde 18
Yılmaz Büyükerşen: Yüzde 16
İlker Başbuğ: Yüzde 15
Mansur Yavaş: Yüzde 10
Mustafa Sarıgül: Yüzde 8
Diğer: Yüzde 13
MHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
(MHP'li olduğunu söyleyen 1408 kişi yanıt verdi)
Meral Akşener: Yüzde 34
Devlet Bahçeli: Yüzde 20
Yusuf Halaçoğlu: Yüzde 14
Oktay Vural: Yüzde 10
Yusuf Ziya İrbeç: Yüzde 8
Diğer: Yüzde 14
Hükümetin öncelikli işi ne olmalı?
Kısmi ya da genel af çıkarılmalı: Yüzde 24
Bedelli askerlik çıkarılmalı: Yüzde 21
Taşeron işçiler kadroya alınmalı: Yüzde 16
Yaş haddinden emekli olamayanlara emeklilik imkanı verilmeli: Yüzde 12
Ayasofya açılabilir: Yüzde 10
Diğer: Yüzde 17