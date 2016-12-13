AKP, 'seçme ve seçilme hakkı'nı kaldıran anayasa teklifindeki yanlışı düzeltti

AKP, TBMM Başkanlığı'na sunduğunu anayasa değişiklik metninde 'seçme ve seçilme hakkı'nı içeren maddeyi yürürlükten kaldırmayı teklif ettiği ortaya çıktı. Meclis Başkanlığı'ndan Anayasa Komisyonu'na sevk edilen metinde bu maddi hata düzeltildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den anayasa değişiklik teklifinin TBMM Anayasa Komisyonu'nda değiştirildiği belirtti. CHP'li Özel, AKP'nin Meclis'e sunduğu anayasa değişiklik teklifinde seçme ve seçilme hakkını veren 67. Madde'nin yürürlülükten kaldırılmasını talep ettiği, komisyona sunan metinde ise '67. Madde' ifadesinin kaldırıldığı ortaya çıktı.

Seçme ve seçilme hakkı kaldırılıyordu!

Duvar'da yer alan habere göre, Meclis Başkanlığı’na verilen anayasa değişiklik teklifinde yer alan 19’uncu maddenin E fıkrasına göre, mevcut anayasanın 67’inci maddesinin farklı maddelerle birlikte yürürlükten kaldırıldığı belirtiliyordu. Söz konusu fıkra, "Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları" başlıklı düzenlemeyi tamamen anayasadan çıkartıyordu. Bu durumu son anda fark eden AKP’nin komisyona verdiği teklifte E fıkrasındaki ’67’inci madde’ ibaresini kaldırdığı belirtiliyor.

Teklifin ilk hali:

Teklifin son hali:

Anayasa değişikliği teklifinin tam metnine ulaşmak için tıklayınız..

Özel düzenlediği basın toplantısında, "Meclis Başkanlığı’na verilen teklif ile AK Parti grubunca dağıtılan teklif arasında fark var mı? Bir geri çekilme dilekçesi verilip mi bu değişiklik yapıldı? AK Parti, MHP iki parti bu değişikliği biliyor mu?" Özel söz konusu durumla ilgili bu sorulara yanıt istedi.

Anayasa'nın 67. Maddesi şöyle:

MADDE 67. – Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

(Değişik: 23.7.1995-4121/5 md.) Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler

(Değişik: 17.5.1987-3361/1 md.; 23.7.1995-4121/5 md.) Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir.

Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir.

(Değişik: 23.7.1995-4121/5 md.; 3.10.2001-4709/24 md.) Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hâkimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır.

(Ek: 23.7.1995-4121/5 md.) Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir.

(Ek: 3.10.2001-4709/24 md.) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.