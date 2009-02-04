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Politika

AKP seçimde bu slogan ve şarkıları kullanacak

AKP 29 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yeni sloganlar ve şarkılar seçti.

04 Şubat 2009 02:00

AKP yerel seçimler için yeni sloganlar ve şarkılar seçti

22 Temmuz genel seçimlerine giderken "Durmak yok, yola devam" diyen AKP'nin yeni sloganları ve şarkıları şöyle:

Hepimiz biriz beraberiz, kardeşiz….
İşimiz hizmet gücümüz millet…
Durmak yok, hizmete devam…

Bunlar da seçim şarkıları:

Urfa türküsü; dolana ay dolana…
Özhan Eren’den Bir ve Beraberiz
Uğur Işılak’tan 70 Milyon Kardeşiz…
Seçimin teması birlik beraberlik…

Zaman'ın haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün akşam yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında seçim hazırlıkları görüşüldü. Edinilen bilgilere göre toplantıda 29 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak sloganlar ve şarkı MYK üyelerine sunuldu.

"İşimiz hizmet, gücümüz millet" ve "Sen Türkiye'sin, büyük düşün" sloganları tercih edildi. İktidar partisi, TRT 6 ile gelen Kürtçe açılımı ile Alevilere yönelik yayınları da seçim pankartlarına yansıtacak.

Kürt ve Alevi açılımını yansıtan afişlerin üzerinde, "Her adımı bir hizmet, her hizmeti bir devrim" yazısı yer alacak. Başbakan Erdoğan'a atfedilen "Davos Fatihi" ibaresinin seçimlerde kullanılıp kullanılmayacağı ise henüz belli olmadı. Bu konudaki son kararı Erdoğan verecek. MYK'da seçim şarkısı da görüşüldü. Toplantıda Özhan Eren'in "Bir ve Beraberiz 70 Milyon Kardeşiz" isimli şarkısı dinletildi. Ancak üzerinde yeniden çalışılması kararlaştırıldı. Ayrıca sanatçı Uğur Işılak'ın bir seçim şarkısı hazırlayacağı öğrenildi.

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