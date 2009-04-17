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Politika

AKP seçim sonuçlarını analiz ediyor

17 Nisan 2009 15:11

 AKP, 29 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirmeyi sürdürüyor.

AKP Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, , 29 Mart yerel seçimlerini değerlendirme sürecinde olduklarını belirterek, "Başarılı olsak da olmasak da her seçimin sonunda mutlaka değerlendirme yapıyoruz. Ancak, 29 mart seçimleri bizim için daha hassasiyet taşıyor. Bu nedenle il il ciddi değerlendirme yapmamız lazım" dedi.

Partinin kurulduğu günden beri geçirdiği 4 seçimden birinci parti olarak çıkmasını büyük başarı olarak nitelendiren Ataş, şöyle konuştu:

"AKP, her ne kadar 29 Mart yerel seçimlerinde, bir önceki seçimlere göre oy kaybı yaşasa da hem kamuoyu hem de diğer partiler bizi 22 Temmuz genel seçimlerindeki oy oranımızla değerlendiriyor. Oysa, 22 Temmuz seçimlerindeki oy oranı, bir genel seçim sonucudur. Ayrıca, 22 Temmuz seçimlerindeki konjonktürel durum ile şu andaki durum çok farklıdır. Yerel seçimi, yerel seçimle mukayese etmek lazım. Genel seçimde 550 adayla seçmenin karşısına çıkıyorsunuz, ama yerel seçimlerde on binlerce adayla seçmenin karşısına çıkıyorsunuz. Her yörenin kendisine özgü yapısı var. Vatandaş, bir meclis üyesi adayının seçmen nezdinde hoşuna gitmeyen tavrından dolayı partiye oy vermeyebildiği gibi tam tersi de olabiliyor. Yerel seçim ile genel seçim, birbirinden farklı özellikler arz ediyor."

(AA)

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