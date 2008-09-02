AKP seçim ordusu

AKP, 2009 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için kadrosunu belirledi. Teknik direktörlüğünü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı takımın kaptanlığını yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi üstlenecek. İdris Güllüce, Feyzullah Kıyıklık, Hamza Yanılmaz ve Ali Küçükaydın da Tanrıverdi’nin yardımcılıklarını yapacak.





HER SANDIK İÇİN 9 GÖZLEMCİ

36 koordinatör milletvekili ile Türkiye’yi 12 bölgeye ayıran AKP yönetimi, 22 Temmuz seçimlerinde olduğu gibi her sandık için 9 müşahit (gözlemci) belirledi. Bunların 3’ü ana kademe, 3’ü kadın kolları, 3’ü de gençlik kolları üyeleri arasından belirlendi. Türkiye genelinde yaklaşık 1.5 milyon kişiye tekabül eden müşahit ordusu, görevli oldukları sandıklarda seçmenlerle birebir muhatap olacak. Öte yandan, 2001’de kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002’deki milletvekilliği seçimlerinde aldığı yüzde 34.2 oy oranını 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde yüzde 41.6’ya çıkardı. AK Parti, Türkiye’deki 3 bin 225 belediyenin, bin 905’ini kazandı.



Tüm adaylar üniversiteli



AKP’nin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Çetinkaya, AKP’den belediye başkan adayı olmak isteyenlerde aradıkları özellikleri şöyle sıraladı: ‘Yüksek okul mezunu olacak. Dürüst olacak. Bölgesinde sevilen ve saygı duyulan insan olacak. Liyakat ve vizyon sahibi olacak. Misyon sahibi olacak. Halkın beğenisini kazanmış olacak.’



Hedef yüzde 60 oy

AKP, mart ayında yapılacak yerel seçimler için oy hedefini de belirledi: 22 Temmuz’daki yüzde 46.7’lik oy oranını yüzde 60’a çıkarmak. AKP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıverdi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedef doğrultusunda, aralarında Diyarbakır, Trabzon, İzmir ve Tunceli gibi il belediyelerini de kazanacaklarını söyledi.