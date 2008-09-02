T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP seçim ordusu

AKP yönetimi, yerel seçimlere doğru hazırlık temposunu artırdı. Sandık markajı uygulayacak olan AKP, bir buçuk milyon partiliyi görevlendirdi

02 Eylül 2008 03:00

AKP, 2009 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için kadrosunu belirledi. Teknik direktörlüğünü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı takımın kaptanlığını yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi üstlenecek. İdris Güllüce, Feyzullah Kıyıklık, Hamza Yanılmaz ve Ali Küçükaydın da Tanrıverdi’nin yardımcılıklarını yapacak.


HER SANDIK İÇİN 9 GÖZLEMCİ

36 koordinatör milletvekili ile Türkiye’yi 12 bölgeye ayıran AKP yönetimi, 22 Temmuz seçimlerinde olduğu gibi her sandık için 9 müşahit (gözlemci) belirledi. Bunların 3’ü ana kademe, 3’ü kadın kolları, 3’ü de gençlik kolları üyeleri arasından belirlendi. Türkiye genelinde yaklaşık 1.5 milyon kişiye tekabül eden müşahit ordusu, görevli oldukları sandıklarda seçmenlerle birebir muhatap olacak. Öte yandan, 2001’de kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002’deki milletvekilliği seçimlerinde aldığı yüzde 34.2 oy oranını 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde yüzde 41.6’ya çıkardı. AK Parti, Türkiye’deki 3 bin 225 belediyenin, bin 905’ini kazandı. 

Tüm adaylar üniversiteli


AKP’nin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Çetinkaya, AKP’den belediye başkan adayı olmak isteyenlerde aradıkları özellikleri şöyle sıraladı: ‘Yüksek okul mezunu olacak. Dürüst olacak. Bölgesinde sevilen ve saygı duyulan insan olacak. Liyakat ve vizyon sahibi olacak. Misyon sahibi olacak. Halkın beğenisini kazanmış olacak.’


Hedef yüzde 60 oy


AKP, mart ayında yapılacak yerel seçimler için oy hedefini de belirledi: 22 Temmuz’daki yüzde 46.7’lik oy oranını yüzde 60’a çıkarmak. AKP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıverdi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedef doğrultusunda, aralarında Diyarbakır, Trabzon, İzmir ve Tunceli gibi il belediyelerini de kazanacaklarını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24