AKP seçim broşürü: Türkiye ramazan ayında, Gay Pride yapabilen bir ülke

İstanbul Valiliği'nin 13. LGBTİ Onur Yürüyüşü'nü ramazanı gerekçe göstererek iptal etmesinin ardından polisin kalabalığa biber gazı ve TOMA ile müdahale etmesi akıllara AKP’nin seçim döneminde bastırdığı broşürü getirdi. LGBTİ bireylere özgürlük getirdiğini iddia edilen AKP broşürlerinde “Türkiye, Gay Pride yapabilen bir ülke” ifadesi yer almıştı.

Cumhuriyet’te yer alan haberde; AKP'nin seçim döneminde Beyoğlu'nda dağıttığı broşürlerde LGBT eylemlerinden fotoğrafları kullanırken "Ak Partili olmayan, muhafazakar olmayan insanlar yaşam tarzına müdahale edildiğini düşünüyor. Sizden farklı insanların yaşam tarzlarına müdahale ettiğini düşünüyor musunuz" sorusunun yer aldığı hatırlatıldı.

Broşürde bu soruya verilen yanıtta AKP'nin Türkiye'de özgürlük sorununu çözerken nasıl zorlandığı anlatılırken "Türkiye Ramazan ayının ortasında İstiklal Caddesi'nde Gay Pride yapabilen bir ülke. Muhafazakar insanların daha görünür olması kimsenin hayat tarzına müdahale edildiği anlamı taşımıyor" denilmişti.

Broşürde yine LGBT'lerin fotoğraflarıyla "Ak Parti'nin kimsenin yaşam tarzına müdahale etme gibi bir niyeti asla olmadı, asla da olmayacak. 13 yıllık süreçte yalnızca mağdur kesimlerin eşitliği için mücadele edildi" ifadeleri dikkat çekmişti.

Broşürde, LGBTİ bireylere saygı gösterildiği ve Ramazan ayında bile AKP’nin sayesinde özgürce eylem yapabildikleri iddia edilirken, dün TOMA ve plastik mermilere onur yürüyüşüne müdahale edilmesi dikkat çekti.