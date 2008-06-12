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Politika

AKP, savunmasını 1 haftaya verecek

AKP, parti kapatma davasına yönelik savunmasını 1 hafta içinde Anayasa Mahkemesi’ne vermeyi planlıyor.

12 Haziran 2008 03:00

Gizli tutulan bir yerde dün kampa giren AKP’li hukukçuların, bitirmeleri halinde savunmayı pazartesinden itibaren vermesi bekleniyor.
Savunmanın ön savunmada olduğu gibi “cevap” niteliğinde hazırlanacağı ve içinde siyasi yasaklı olmalarını istenen 71 kişinin savunmalarının da yer alacağı belirtildi. Davaya konu olan konuşmalar yazılı ve görüntülü olarak mahkemeye de sunulacak. Bunun yanında tekzipler de ek olarak verilerek konuşmanın tamamına bakılması istenecek.
Savunmada, Başsavcı’nın iddialarının delillere dayanmadığı ve hukuki olmadığı örneklerle ispat edilmeye çalışılacak. Kapatma davası açılmadan önce Siyasi Partiler Kanunu’na göre, Hazine yardımı ve uyarı mekanizmasının savcı tarafından işletilmediğine de dikkat çekilecek.

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