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Politika

AKP, Şanlıurfa'dan Saadet'e aday çıkardı!

AKP'nin Şanlıurfa'da ikinci kez aday göstermediği Ahmet Eşref Fakıbaba, Saadet Partisi yolunda.

17 Ocak 2009 02:00

AKP tarafından ikinci kez aday gösterilmeyen Urfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AKP'den istifa etti. Fakıbaba'nın Saadet Partisi'nden (SP) Urfa Belediye Başkan adayı olacağı ileri sürüldü.

AKP'den seçilen ve 5 yıldır kentte Belediye Başkanlığı görevini yürüten, ancak yeni dönem için aday gösterilmeyen Ahmet Eşref Fakıbaba partisinden istifa kararı aldı. Erdoğan’ın yeni dönem için Mehmet Oymak'ı AKP adayı olarak açıklamasının ardından gazetecilere, "Halk ve sivil toplum örgütleri ile görüşüp kararımı vereceğim" diyen Fakıbaba'nın, uzun süren görüşmelerin ardından SP'ye katılmaya karar verdiği öğrenildi.

AKP'den istifa eden Fakıbaba'nın yakın mesai arkadaşı Belediye Başkan Yardımcısı Habip Aslan, "Başkanımız kararını verdi ve AKP'den istifa etti, SP'ye katılacak" dedi.

Öte yandan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Fevzi Yücetepe ile belediye meclis üyeleri Numan Kadakçı, Ali Yılmaz, Mehmet Polat ve Emin Dağ da partileri AKP'den istifa etti. Meclis üyeleriyle birlikte istifa dilekçelerini il başkanlığına ilettiklerini kaydeden Fevzi Yücetepe, gelişmelerden duydukları rahatsızlık nedeniyle istifa kararı aldıklarını ve bundan sonra meclis üyeliğini bağımsız sürdüreceklerini söyledi.

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