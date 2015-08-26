'AKP, Saadet Partisi ile ittifak için görüşmelere başladı'

AKP'nin Cumhurbaşkanı kararı ile seçim sürecinin başlamasının ardından Saadet Partisi ile seçim ittifakını da değerlendirmeye aldığı iddia edildi. Kulislerde, Saadet Partisi'nin eski genel başkanı Recai Kutan aracılığıyla ittifak konusunda nabız tutmaya yönelik dost görüşmeleri yapıldığı konuşuluyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ittifak söylentilerine kapıyı kapatmayan sözleri dikkat çekici bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ve eski BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Haziran ayındaki genel seçimde ittifak yapmışlardı. Yasal olarak ittifak mümkün olmadığı için BBP adayları, Saadet Partisi listesinden seçime girmişti.



Vatan gazetesinin haberine göre, seçimin gündeme gelmesinin ardından AKP’nin, SP ve BBP adaylarına listesini açmasına ilişkin gayri resmi görüşmelerin yapıldığı kulislerde konuşulmaya başlandı. SP, genel seçimde yüzde 2 dolayında oy almıştı. Ak Parti’de; mevcut tablo içinde küçük oy oranlarının bile milletvekili sayısına etkisi nedeniyle ittifak üzerinde durulduğu konuşuluyor. Kulislerde, “Ak Parti’deki bazı isimler ile SP’deki önemli isimlerin zaten geçmişe dayalı arkadaşlıkları var. Bu konu bir süredir dost sohbetlerinde dile getiriliyor. Ancak bu aşamada alınmış bir karar yok. Recai Bey (Kutan) saygın bir isim. Recai Bey ile görüşmelerde bu hususlar konuşuluyor” söylentileri yaygınlık kazandı.



Başbakan Davutoğlu, dünkü basın toplantısı sırasında Ak Parti’nin; Saadet Partisi ve BBP ile seçim ittifakı yapılıp yapmayacağına dair soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Davutoğlu, ittifak söylentilerine kapıyı kapatmayarak, şunları söyledi:



“7 Haziran tablosu, bir çok siyasi partiler arasında işbirliği imkanlarını, seçim öncesinde de işbirliği imkanlarının değerlendirilebileceği bir ortamı da doğurdu. Ancak şu anda hemen alınmış bir karar yok. Fakat herhangi bir teklif ya da bir görüşme süreci olursa da bunu, sadece bu partilerle değil, keşke Türkiye’de 2-3 partili bir bütünleşmeler silsilesi yaşansa.”